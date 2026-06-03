Detaljno izanalizirao sve parove u kući.

Dača Virijević stigao je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, te je počeo detaljno da analizira Aneli Ahmić i Filipa Đukića, a zatim i Minu Vrbaški i Viktora Gagića.

- To što se ljudi ne svađaju ne znači da se ne šuška nešto između njih. Meni je sinoć najveći utisak ostavilo Aneli i Filip i Mina i Filip. Aneli je bila u šoku da joj Filip ne prilazi, ona je rekla da on prilazi devojkama samo kad je pijan, da se ne loži na nju, da ne oseća ništa, ona se žalila jer joj nije prišao. Onda mi je sugerisala da Filip gleda u Teodoru, i da vidim da li ona gleda u njega. A ja mislim da joj nije prišao jer je ona imala ono peckanje sa Viktorom, kad su se ono muvali. Filip je to čuo na Igri istine, bio je razočaran i nije hteo da joj prilazi. On je bio nervozan, otišao u izolaciju. Filip se ljuti, mislim da se jako zaljubio u Aneli i da mu se jako sviđa, već se jako razočarao. Aneli ne interesuje specijalno Filip, ali joj je interesantno da se zeza. Ona je tip koji mora da ima pažnju, ona mora da nađe osobu od koje će da dobija pažnju, bilo to muško ili žensko, njoj je bitna pažnja, a Filip je ne zanima ništa specijalno. Ona zna da on nije čovek njenog života, da neće moći s njim da živi bogatim životom, on ne može da joj priušti ono što on hoće. Zato joj je i veza sa Lukom bila lakrdija jer on nije sposoban. A Filip je odlepio za njom. Ja sam njega stavio u izolaciju da vidim da li će Aneli doći, da li će joj biti krivo. Iskreno, Asmin se izblamirao najgore moguće, u izolaciji su Asmin, Maja i Filip, to je preskup kadar. On je opet pao na jednu od mojih fora, nije smeo da je pusti da u izolaciju sa Filipom. Presveti Asmin je rekao: "Ako sam ja ispoštovao Maju da ne idem sa Stanijom, neće ići ni ona", a on je pokazao da je jedna kerina. Oni spavaju na dva dušeka, a Filip spava na listu, on ćuti Asminu ne sme ništa da mu kaže. Aneli nije otišla u izolaciju, malo je pametnija od ostalih - rekao je Dača, a potom prokomentarisao Viktora i Minu:

- Viktor je prišao Mini kad se napio, legao joj na grudi, posle se opet svađali, on joj prilazi a kaže da ona njega uhodi. Taj dečko je nenormalan, sujetan lik, on po svaku cenu želi, ide ponosno što ga Mina uhodi, raširio se kao da je kišobran. On želi ove reakcije od Mine njemu to diže ego, imponuje mu, on je napolju baja kog je Mina uhodila. Peckao Staniju, napalio se na nju, ona ga išikanirala, onda je prešao na Aneli. Ponižava Minu, zvao Aneli da sedne kraj njega. I Mina je kriva, ona nije normalna, ona je katastrofa u emotivnim odnosima. Sebična je, ne razmišlja o svojoj porodici, opsednuta je Viktorom i posesivna, i opsednuta nije zaljubljena. Ne želi da on druge muva, a da ona ostane sama, to njena sujeta ne može da dozvoli.

Dača je zatim pričao i o Sofiji i Terzi.

- Terza i Sofija su spustili loptu, on je njoj pravio hranu, valjali su se po Anelinim krevetu, da li je bilo s*ksa videćemo večeras. On njoj rekao da je k, da je d, ona njemu vređa dete, a do čega smo došli da se ljube i da prave hranu. Terza se samo dodvorava narodu, ona ucveljena i tužna, morala je da mu vređa dete, fujčina, ništa se ne razlikuju od Asmina i Maje - rekao je Virijević, a onda se osvrnuo na Luku i Anitu:

- Luka i Anita su tu negde u ravni, primirli su se, ne odgovaraju nikome, znači da su do sad sve reakcije bile folirantske. Ja sad mogu mirno da ih komentarišem, jer su se oni složili sa činjenicama. Da je on zas*ao, ona sve radi da bi bila trudnica pobednica, ona je sad Luku vratila na pravi put, primirili su se, neće da se svađaju.

Dača je potom otkrio i neke zanimljive situacije iz Bele kuće.

- Maja je uzimala Stanijinu stolicu, a Stanija je vraćala nazad. A Stanija je pitala Terzu da li je to problem, Terza je to preneo Asminu, a Asmin je rekao: "Nije problem neka uzme stolicu", to je bila zanimljivo interakcija. Terza je bio pismonoša između Asmina i Stanije. Stanija mi ništa ne govori za Anđela, tu je primirje. Maja igra kad god Asmin nije na žurki, a kad dođe Asmin Maja sedne i nema je. Asmin je hteo sa mnom kod Drveta da bi dobio Stanijinu reakciju, da kaže da je Dača prešao na stranu vepra koji vređa ženu. Jedno smeće odvratno. Nisam ja balavander. Hana je unakazila Neria, ona je htela da se ovo priča, na žurci je inicirala da Nerio kaže da je bio sa trans*ksualnom osobom, pevala mu pesmu Fifi. On nju nije prevario sa ženom, već sa muškarcem, to je njoj problem. Ona se naroka alkoholom i kaže da je muž prevario sa transs*ksualnom osobom, ona je njega unakazila, demolirala ga potpuno. Ona je meni pre dve nedelje rekla da njihova veza ne može da opstane. Da se ruši. Nerio se potpuno ohladio, ima emocije samo kao prema majci njegovog deteta, oni su mladi, muž treba da brine o ženi, ja to ne vidim. Legnu kao dva drveta u krevet i to ti je to. Ništa nema u njima, ono što treba da ima jedan mladi bračni par, mrtvi su, vidi se da imaju neki problem. Što se tiče Hane i Terze, njoj se opasno sviđa Terza, ona je mene više puta pitala gde je Terza. Šta ona ima da pita Terzu kako joj se sviđa moja odevna kombinacija. Šta ti imaš da pitaš to kao udata žena. Onda je krenula da ga ljubaka. On se njoj sviđa, to je činjenica. A Nerio je bacio oko na Vanju Prodanović, ima tu peckanja. Rekao je da je Vanja najbolja riba - rekao je Virijević i dodao:

- Asmin ismeva Filipa, kaže: "Aneli hoće k", a Đukić ustane kao cavica i kaže: "Ima pravo da misli". Ko je on, šta je on došao ovde da glumi mafiju, pa svi moramo da ćutimo, što su mu rijaliti zvezde žene i devojke, da mu stojim pravo kao Titu? Ne! Filip treba da ustane kao muškarac i da kaže nešto, može i on Maju da provlači, oni su imali s*ks kombinaciju, ali on je jedna cavica koja svime mora da ćuti - zaključio je Dača.

Autor: R.L.