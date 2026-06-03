Luka i Anita pričaju kako će ČUVATI BEBU, a do juče bio MOJ VERENIK! Aneli ponovo misli o Vujoviću, a Filipa ne shvata ozbiljno: Žene su besne zbog našeg odnosa! (VIDEO)

Otvorila dušu i detaljno komentarisala sve.

Aneli Ahmić došla je na razgovor sa Drvetom mudrosti i odmah na početku razgovora otkrila da li ima nešto više od prijateljstva između nje i Filipa Đukića.

- Svi pričaju da je Filip ludo zaljubljen u tebe - pitalo je Drvo.

- Drago mi je da to pričaju, šta da ti kažem, sinoć je bila žurkica, malo sam se i naljutila, rekao je da neće piti, zamolila sam ga da ne pije, jer mi se to ne sviđa, pravi s*anje, ništa mu se ne zna. Onda je sedeo u ćošku kao da su mu sve lađe potonule, onda sam se iznervirala jer mi nije prišao celu noć. Kad ne pije kao da se plaši da mi priđe. Otišla sam sa žurke, onda je došao u pab, pa smo se malo sporečkali, a na kraju samo se opet zagrlili i sve, drago mi je što nije pio, bolji je svakako. On kao da ima neku kočnicu kad ne pije, opusti se kad pije i nije ga sramota ničega, dođe, priđe, priča, a kad ne pije kao da ima neku zadršku, kao da je stidljiv. Što se tiče našeg odnosa, mislim da on nešto oseća prema meni, kad se grlimo, cmačemo svuda, kad me zagrli jako, mazi, osećam da mu ja prijam i da ima neku vrstu emocija, to je obostrano, imam i ja osećaje prema njemu. Ali ja sam navikla na preveliku pažnju, pa se naljutim kad on meni ne priđe da me zagrli prvi, smatram da je malo čudnjikav po tom pitanju, ja moram uvek prva da dođem i zagrlim ga - rekla je Aneli.

- Misliš li da taj odnos može da ima budućnost - pitalo je Drvo.

- Po priči koju on priča smatram da nema, ali u suštini smatram da ako bi se on baš zaljubio u mene, ako nastavimo ovakav odnos, smatram da može, jer je on i te kako osećajan muškarac, samo to pokazuje na neki drugi način, sve je do mene, da li ću ja to preseći, nastaviti ovako, a ako se nastavi ovako napolju to može da se nastavi svojim tokom, do mene je, da li ću napraviti presek. A ja sam na granici, da li da stopiram ili da nastavim ovako, ako nastavim napolju će se naš odnos nastaviti. Mada, ja sam planirala mnoge stvari, a sad stojim pored Anite i Luke oni pričaju kako će čuvati bebu, razmišljam on mi je bio verenik do juče. Ne želim više ni sa kim da se vežem, da živim sa nekim, razočarala sam se, treba se prepustiti trenutku, sve što sam planirala, to mi se izjalovilo i krenulo je drugačije. Moja budućnost je moja ćerka... Što se tiče Filipa sumljičava sam, ali sam sigurna da ima osećanja prema meni. Pratim odnos njega i Teodore, žene su besne zbog našeg odnosa, pogotovo Teodora, koja me uhvatila na pik - rekla je Ahmićka.

- Mnogi komentarišu da Asmina najviše pogađa tvoj odnos sa Filipom - pitalo je Drvo.

- Normalno da ga pogađa, jer je njegova devojka Maja od strane Filipa, znaš već šta. On ima pik na Filipa, ogorčenost, ja sam Filipa milion puta odbranila od Asmina, ja ću ga uvek braniti jer neću da dozvolim da ga vređa, bili mi zajedno ili ne. Jako je ljubomoran Asmin, sujetan, jer je mene Filip izdvojio. On meni kaže da sam ja ljubavnica, pa šta ima Filip devojku, ženu? Jako ja ljubomoran na naš odnos, gleda šta će se desiti, ne daj bože da mi to ozvaničimo, Asmin bi izgoreo iz sujete, on bi voleo da ja ostanem sama unižena, ko će mene sa detetom. Živ nije bio dok nije razdvojio mene i Luku, pa pretio da ne budem sa Janjušem, sad bi se isto tu petljao, samo što ga sprečava Maja. Meni se sinoć Maja celu noć smeškala, svaki put kad me vidi ovako me gleda, nije njeno ulizivanje, nego kao nemoj mi zameriti, tako nešto. Naručila je pesmu neku sa uspomenama, za Filipa Cara, popilo se, bili su u elementu. Gledala me je kao da čezne za Filipom Carom, meni daje signale neke - rekla je Aneli.

Aneli je potom pričala i o Staniji Dobrojević.

- Osećala sam se kao da sam ja neki otpadak a da oni imaju porodicu, mnogo mi je teško bilo kad je ona ušla. A posle sam videlo da se to sve svodilo na pare, interese, više me ne interesuje, daleko mu kuća od moje. Ona me takođe ne zanima - navela je Aneli.

Ona je potom oplela i po Teodori Delić.

- Moram da ti kažem to za Teodoru ukratko. Nju je jako pogodilo ovo, volela bih da grupa koja prati njih da hvataju te poglede, jer ne volim kad me neko pravi budalom. Ona i onaj kreten ono đubre Bebica se kao smeju i komentarišu mene i Filipa, da smo foliranti. Šta će meni Filip za priču, najviše bih volela da izađem sama. Ona stalno gleda u Filipa, ne želim da gledam, otišla sam sa žurke kad je završila muzika uživo. Sofija mi je rekla da je Filip došao i počeo da igra, ja sam naišla i videla, a on je izašao za mnom. Ona svaku žurku njega gleda u oči. I prošlu žurku kad je zavšio sa Dušicom je gledao u Teodoru. Ona je koketa, luda je za Filipom i njena sujeta ne može da prihvati to da on oseća nešto prema meni. Volela bih da vidite njene reakcije kad Filip kaže da se zaljubio u mene, radi nogama, radi rukom ovako, gleda u Bebicu, radi joj kompleks jer se oseća poniženo. Ona je jedna obična jeftina koketa, jedno obično g*vno od žene, prevarila svog verenika dva puta sa Filipom, golicala se nogicama sa njim. Ne može da prihvati da je ona oj*bana, a ja žena sa detetom, deset godina starija od nje, ta. Sad nju opet hvata taj njen p*cig*z - rekla je Aneli.

Autor: R.L.