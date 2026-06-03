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Totalno uništenje Hane Duvnjak: Sprema joj se pakao, Anastasija je mračnim tajnama iz prošlosti drži u šaci! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Haos u najavi!

U toku je još jedna radio-emisija "Amnezije", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov prvi gost bio je Danilo Dača Virijević koji je pričao o gorućim temama koje tresu Belu kuću.

- Dačo, šta se desilo između Anastasije i Hane? - pitao je Bora.

- Nerio i Hana nisu bili na žurki, a Hana je zamerila Anastasiji jer je kanali za stolom i priča šta se dešavalo u Dubrovniku. Anastasija je rekla da je mogla još svašta da iznese o njoj što može da je ukanali. Hana i Nerio su pali u depresiju. Sofija i Terza su se mazili u mom krevetu, ali ne znam da li su se njih dvoje pomirili - govorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, imamo teoriju zavere oko "Igre istine" i stigla su pitanja anonimna. Pitanje za tebe je kako si prešao Teodori i Bebici preo toga što su rekli da imaš momka i da su videli poruke? - pitao je Bora.

- Ja sam rekao da su foliranti koji su sve isplanirali, a Bebica je morao da izmisli to i posle je demantovao. Mi nikad nećemo biti prijatelji kao pre, ali se držimo zajedno. Vi da ste bar malo bili aktivniji na "Igri istine" možda bi bilo 10 puta bolje jer šta god da smo radili bilo je za sve, ali su neki bili ljubomorni i sujetni - pričao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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