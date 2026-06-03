Pljušte teške optužbe: Anastasija i Hana unakazila jedna drugu prljavštinama iz prošlosti! (VIDEO)

Haos!

U toku je još jedna radio-emisija "Amnezije", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Nerio Ružanji je i dalje bio gost, a pridružila se i Hana Duvnjak i oboje su pričali o njegovoj aferi sa transrodnom osobom.

- Meni se nakupilo sve što se događalo poslednje tri godine. Mi nismo imali burne svađe, nego samo rasprave. Mi smo imali svađu baš kad je došla slika, puklo je staklo, gurnula sam vrata i pukla sam na njega. Ja sam mu rekla da smo mi završili i da ne želim da ga vidim. Ja sam njemu rekla tad u besu da se ne vraća kući, posle mi je bilo žao. Aneli ima pravo da govori da joj se slike stvaraju u glavi, ali i meni isto... Konstantno. To je bilo dve nedelje pre nego što je ušao ovde. Mi se volimo najviše na svetu, ne gledam ga drugačije. Mi smo pričali o tome, nije otišlo pod tepih, ali smo oboje radili. Bili smo u rasulu i kad bismo pričali svađali bismo se - govorila je Hana.

- Najgore je jer neće da przina da je ukanalila svog muža. Čudno da je baš pred kraj odlučila da ga ukanali i da to iznese. Svako će da koristi ovu situaciju - rekao je Asmin.

- Ti si rekla da si radila spid i da si završila u hitnoj - rekla je Hana.

- Ja sad vidim da si ti veliki lažov - dodala je Anastasija.

- Nerio, da li si bio tu? - pitala je Hana.

- Ja mislim da si rekla ili za spid ili za mdmu - rekao je on.

- Ispala sam žešća narkomančina. Ja to nikad nisam probala - smejala se Anastasija.

- Pa ti se družiš sa narkomanima - dodala je Hana.

- Da li ti znaš ko su moji prijatelji? Nikad nisu probali. Moja Helena prezire narkomane, s tobom se nikad ne bi družila i zato nas je sklanjala od tebe. Ja sam jednom probala travu - govorila je Anastasija.

- Da li si tad završila na hitnoj? Pričala si to, a ti i ja smo završile. Idemo na sud! - dodala je Hana.

Autor: A. Nikolić