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Uroš Stanić ovo neće preboleti: Stanija dodelila Dači krunu najboljeg komentatora Elite 9! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U toku je još jedna radio-emisija "Amnezije", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Naredni gost bila je Stanija Dobrojević, koja je saopštila da će praviti reviju svog brenda u "Eliti".

- Imala sam neprijatna iskustva, devojkama sam poklanjala svoje komade i onda su se drznule u prvoj svađi. Ne bih volela niko ovde ni da nosi, sve dok ne izađem i ne vidim sa kim sam dobra. Ja ne mogu sama da promovišem, videću još, ali ne zovem nikoga sa kim sam u sukobu - govorila je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je Uroš ljubomoran na Daču? - pitao je Bora.

- Dača je bolji komentator, a Uroš je više provokator komentator. Dača se više uvlači pod kožu, sve zna, a Uroš više sve vređa i kao ChatGPT pamti sve samo loše o svakome - rekla je Stanija, a onda prokomentarisala haos koji je nastao zbog Melvidnih komentara.

- Čovek je uradio sve da me uništi kao ženu i moje ime, ali ja sam neuništila i iz ovoga sam izašla kaio pobednik. Ružno je što je njegova majka to izjavila za Maju jer kakav god da je odnos ne treba tako da se izražava jer nije lepo da se koriste takve reči.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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