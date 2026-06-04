Nikad žešći haos u Eliti: Matora i Ivan brutalno zaratili sa Mićom i Aneli, prozivke pljušte kao lude! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Za tebe su pričali da si bio sa muškarcima i da si p*der, šta misliš da sad Sita radi haahhaahah - glasilo je pitanje.

- Sita je dovoljno pričala o sebi i svom sinu - rekao je Alibaba.

- Oni su izdegenerisana familija - rekao je Ivan.

- Monstrume jedan, mama i tata ti se u grobu prevrću - rekla je Aneli.

- Ivane, toliko si ostrašćen da je to strašno - rekao je Mića.

- Osudi Situ, osudi Mićo tetku što nećaka naziva n*rkomanom - rekao je Ivan.

- Osudi isto ti Maju i Asmina - rekao je Mića.

- Ukoliko se već takmičari sprdaju, ne treba i njegova porodica da se sprda. Ona kaže da joj sin ima traumu, znači ima od nje. Stanija je bila najrealnija kad je rekla da je veza Nerie i Hana krš, to je istina, ali Mića je podržavao Aneli da se izmiri sa Asminom zbog Nore i onda sad osuđuje Hanu - rekla je Matora.

Autor: N.P.