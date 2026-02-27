AKTUELNO

Zadruga

Neviđeni haos u Eliti: Terza i Dušica brutalno zaratili, žestoke prozivke pljušte na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako se Dragana Stojančević šokirala nakon što je saznala da Dušica Đokić voli i žene.

- Ko je ovde rekao da sam ja bi? - upitala je Dušica.

- Ja sam rekao - rekao je Terza.

- Nek ti mama p*ši k*rac - rekla je Dušica.

- Dr*ljo jedna raspala - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bi svog tatu i svoju mamu - rekla je Dušica.

- J*bem li ti mamu ćorava, šta je bilo? Mrš - rekao je Terza.

- Dr*lja te rodila, tako te i vaspitala - rekla je Dušica.

- Hektore, skini patike da vidimo prste na nogama. Grbava i krinogava - rekao je Terza.

- J*bem ti u usta sve što imaš - rekla je Dušica.

- P*puši mi k*rčinu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoću - rekla je Dušica.

- Ti si drk*la Viktoru - rekao je Terza.

- Kunem se u sve da jesi i bradavice sam ti vrteo da vidim kakav ti je silikon - rekao je Viktor.

- Ona je tražila Boginji u karantinu da glumi lezbijku. Dr*ljo jedna raspala - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

