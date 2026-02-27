AKTUELNO

Dete si ostavio zarad ljubavnice: Neviđeni haos u Eliti! Anastasija i Terza se ne smiruju, leti perje na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Borislav Terzić Terza i Anastasija Brčić nastavili su da se raspravljaju nakon buđenja, prilikom čega se umešala i Sofija Janićijević zbog čega su

- Šta me gledaš tako? - upitala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Beži budalo da prođem - rekao je Terza.

- Nemojte mene znači - rekla je ona.

- Za one uvrede što si mi rekla, nema nazad. Ti ćeš da plačeš, ne ja - rekao je Terza.

- Niko od vas nije pravedan, devojka ti psuje dete - rekla je Brčićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja devojka meni može da kaže šta hoće, ti ne - rekao je Terza.

- Ti si meni rekao da sam k*rva, a tvoja devojka je k*rva - rekla je Anastasija.

- Za to si tužena - rekao je Terza.

- Ti si ostavio dete zarad ljubavnice koja se j*be za pare - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svinjo, to skupo košta na sudu, moraš da znaš. Moja devojka k*rva? Vi ste k*rve i dr*lje - rekao je Terza.

- Mrš klošaru kom je devojka k*rva - rekla je Anastasija.

- Kačavenda, koliko plaća za ove tužbe? - upitao je Terza.

- Mene ne mešaj - rekla je Kačavenda.

- SOfija, to ti je drugarica. Ista si kao one - dodao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

