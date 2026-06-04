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Ne zna gde udara: Kačavendi se trese tlo pod nogama, čupa se kako zna i ume od optužbi da je varala muža! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija raste!

Luka Vujović i Milena Kačavenda nastavili su svoju raspravu o njenom bivšem mužu i razlogu razvoda.

- Luka je prošao onako kako sam rekla, završiće kao podstanar. On je pričao da će mi zapaliti kola i provlačio je moju decu. Majka ti je k*rva na TikToku p*čko jedna. Vidimo se u Narod pita. Ja smem da spominjem sve njih, to mora da ti bude jasno. Moj bivši muž nije šišmiš i pacov, s takvim je čačkao zube. Ti samo ovde nekome smeš da govoriš! Postoji hotel, Ivan je govorio da sam podmetala i bombe. Još pet nedelja. Izvolite, pričajrte šta želite, a ja ću da vam objasnim kao što sam Luki - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- On tebi zabranjuje da njegovo ime spominješ. On meni za tebe ništa zamerio nije osim da te vređam jer on poštuje tvog muža - rekao je Luka.

- Koliki televizor ima on kad gleda rijaliti? - pitala je Milena.

- Ima pedeset televizora.On obično ne gleda televizor, voli da je u voćnjaku - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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