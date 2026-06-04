Želi temu, pravi mu kojekakve spletke: Aneli besna kao ris na Hanu, sve sigurnija da je Neriu smestila priču o transvestitu! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Aneli, šta misliš kako će Sita reagovati kad ovo sve čuje obzirom da je sve optuživala da su p*deri? - glasilo je pitanje.

- Ne znam kako će reagovati, slažem se s Janjušem. Mislim da ovde nisu čista posla, ja ne mogu da budem deo ove priče jer se njegovoj ženi digla p i počela je da pravi kojekakve spletke. Znam da Nerio nije gej, znam da osetim to. Nikada nisam mogla da pomislim za Neria to, niti je bilo ko za Neria rekao. Dajem obe ruke da nije istina da on voli muškarce ili trandže - rekla je Aneli.

- Verujem da je reagovala histerično, kao i na sve ostalo. Mene to ne zanima, ja ne bih bio sa Fifi - rekao je Nerio.

Autor: N.P.