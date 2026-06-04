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Zahvalan Bogu: Terza presrećan što se rešio Mine na vreme, inače bi proživeo pravi pakao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Presrećan!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Sofiju Janićijević.

- Kako komentarišeš to što se tvoja majka žalila Danetu da si joj ostavila samo 700 evra kad si ušla u rijaliti? - glasilo je pitanje.

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- Ne verujem u to - rekla je Sofija.

- Ženo draga da li svaki tvoj bivši mora da proživljava pakao posle veze? - glasilo je pitanje.

- Ja sam uvek ista i to je tako, očigledno će to tako ostati kod mene - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam sebe i kako bih reagovao da sam ostao s njom, dobro je što se onako završilo - rekao je Terza.

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- Kako te nije sramota da zahtevaš da Bora plati tvoj dug za cigare, a vređaš ga i pokojnu mu majku vređaš? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne znam da li su normalni ovi ljudi koji postavljaju pitanje i da li su svesni koliko on mene vređa - rekla je Anastasija.

- Zvuči kao da je progutala hladan k*rac - rekao je Bora.

- To je njegova sramota - rekla je Anastasija.

Autor: N.P.

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