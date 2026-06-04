U MOMENTU NAŠEG POVEZIVANJA, PRIZNAO JE BOGINJI SIMPATIJE: Stanija ponizila Anđela kao muškarca, priznala da je od njega VIŠE očekivala! (VIDEO)

Otkrila šta joj je na duši!

Naredna sagovornica Drveta mudrosti u Rajskom vrtu bila je Stanija Dobrojević, koja je otkrila kako se oseća poslednjih dana.

- Stanija, kako si? - upitalo je Drvo.

- Što više vremena provodim sa Asminom, sve mi je gore. Maja i Asmin su mi ogavni, mučno mi je da ih gledam. Trudim se da ih ne gledam, družim se sa drugim ljudima i trudim se da nađem neke pozitivne stvari - rekla je Stanija.

- Šta je to, što te ovih dana najviše nervira? - upitalo je Drvo.

- Međuljudski odnosi. Mnogima bodem oči, izvrću mi reči, odnos sa Anđelom mnoge tangira. Ja sam neke stvari tu presekla, da se ne bi pričalo o tome da nešto postoji tu, družimo se. Dečko je miran, staložen, to mi odgovara. Budem u šoku tokom žurke, jer ja ne verujem nikom, svi su spremni da zbog rijalitija unište sve. Polako se pretvaram u robota. Ovde i nema momaka koji bi mogao da mi parira. Volela bih da postoji neki muškarac s hrabrim srcem za mene ovde. Sve što sam radila, radila sam iskreno. On je Boginji izjavio simpatije, baš kad sam ga pustila blizu sebe. Žao mi je jer ovde ne postoji pravi momak za mene - rekla je Stanija.

- Da li si razočarana u Anđela kao muškarca? - upitalo je Drvo.

- Pa nemam pravo na to, ali recimo da ni kao drug ne može sa mnom. Treba mi hrabriji, energičniji muškarac, makar kao drug da mi bude, ali mi se nije dalo. Jesam mu zamerila jer kada su krenule neke naše pričice, on mi je tada rekao da je emotivno čist, a u momentu našeg povezivanja, izjavio je Boginji simpatije - kazala je Stanija.

- Kako gledaš na odnos Aneli i Filipa? - upitalo je Drvo.

- Ona ima dete, treba joj muškarac koji bi stao iza nje, ali ko sam ja da nešto tu komentarišem. Ja vidim da postoji tu nešto među njima, ona bi volela da on kaže da su oni u vezi i stane iza nje, ali od toga nema ništa. Neće moći da dođe do toga da je on imenuje kao devojku, da se razumemo, jer je Filip veoma jasno iskazao kakve su njegove misli i namere, kao i stavovi. Nemam ja ništa protiv žena koje i mogu da budu u vezi bez obaveza, ja lično to ne mogu jer moram da imam muškarca koji može da stane iza mene - kazala je Stanija.

- Imaš li neku tajnu? - upitalo je Drvo.

- Kada je bilo povezivanje sa Anđelom, najviše se mešao Terza, koji mi je iz toaleta pevao ''Umreću, dušo, ako si Anđelova''. Eto, neka bude da je Terza imao neke simpatijice ili da mu nikako nije odgovaralo to jer sam bila pored Anđela - kazala je Stanija.

- Koju pesmu želiš? - upitalo je Drvo.

- Plakaćete za mnom oboje - kazala je Stanija.

Autor: S.Z.