Puče prijateljstvo: Sofija optužila Aneli da koristi Terzu za teranje inata Filipu, Ahmićeva besna kao ris! (VIDEO)

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U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Kažeš da voliš Terzu, pa kako možeš da gledaš dok pleše sa Aneli i ti se družiš sa njom? za nju bi moglo da bude pitanje kako bi joj bilo da njen momak igra sa tobom? - glasilo je pitanje.

- Ja sam to zamerila. Ja znam kakav odnos imaju njih dvoje, to nije muvanje. Oni su isto igrali dok smo bili zajedno, dok nismo i prošle sezone. Prošla žurka je bila specifičnija jer je Filip sedeo u ćošku i delovalo mi je kao da je htela da izazove njegovu reakciju - rekla je Sofija.

- Ja kad volim ne dam da se neko približi jer je to moje i ničije više. Ja sam bila trezna u utorak i Sofija meni nije rekla da joj to smeta, slagala je. Ja ako vidim neki klip drugačije ću da se postavim prema njoj. Terza može da se odvoji od mene ako hoće, ali nas dvoje tri godine isto plešemo. Ja nega gledam drugačije, energija mi prija i jedina je osoba koja voli pesme kao ja i veseljaci smo - dodala je Aneli.

- Ja sam primetila da ples više liči na teranje inata Filipu. Aneli i ja nismo drugarice, mi smo samo dobre i može da radi šta hoće. Meni kad bude smetalo ja ću reći, a ako nastavi nećemo imati komunikaciju. Meni to ne smeta jer nismo zajedno i nemam pravo da mu zameram. Ja sam flegma, a ako verujem u sebe i nekoga do koga mi je stalo imaću poverenja - rekla je Sofija.

- Ja sam Aneli zavoleo kao drugaricu, nikad je nisam muvao, a ni gledao na taj način. Mi stalno igramo i pevamo, jako smo slični i volimo tu vrstu muzike. Ja mislim da ona nije terala inat jer tako igramo svaki utorak - dodao je Terza.

Autor: A. Nikolić