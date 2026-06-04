Ovo se nikad nije desilo: Luka zbog pitanja napustio program i bacio se u bazen! (VIDEO)

Ovu reakciju niko nije očekivao!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Maju Marinković, Minu Vrbaški i Anitu Stanojlović.

- Da li sa vama neko može da raskine i ode? - glasilo je pitanje.

- Ne, nema razloga jer se moj dečko i ja lepo slažemo u poslednje vreme. Odnos nam je put ljubavi i ne vidim što bi imao potrebu da raskine - rekla je Maja.

- Ne može - dodala je Mina.

- Neka proba, ali teško - poručila je Anita.

- Pametnice, objasni bivšoj verenici kako to da si sujetna kad si od kombinacije prešla do supruge, a ona od verenice do kombinacije - glasilo je pitanje.

Luka je uskočio u bazen od sreće zbog pozitivnog pitanje.

- Neću previše da se radujem ali ovo pričam stalno. Imala sam takav odnos sa Filipom jer smo nas dvoje tako želeli, a sa tog nivao sam prešla na suprugu, majku, devojku - govorila je Anita.

Autor: A. Nikolić