Puče tikva: Alibaba pred svima raskinuo s Majom, ona najavila haos! (VIDEO)

Pakao!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Milena Kačavenda priča da Maja Marinković poručuje pesmu Filipu Caru.

- To je moja omiljena pesma koju mi je Barbara pevala u Amidži šou - rekla je Maja.

- Ti j*beš mater Aneli i Staniji jer se mešaju u vezu, a Kačavendi ne smeš da pisneš - rekao je Alibaba.

- Naj*baćeš zbog ovog ponašanja, evo videćeš - rekla je Maja.

- Dala je reakciju na Filipa Cara, a sada na Kačavendu nema reakciju. Ja sam sa svojim najboljim drugom ulazio u sukob zbog Sofije i tebe, a ti ćutiš kao p*čka - rekao je Alibaba.

- On želi da pravi veštačke frke kad nema teme - rekla je Maja.

- Zbog rijalitija raskidam s tobom - rekao je Alibaba.

Autor: A. Nikolić