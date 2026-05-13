Haos u Eliti: Janjuš brutalno izvređao Vanju zbog prisnog igranja s Mikijem, Uroš dolio ulje na vatru! (VIDEO)

Pakao!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'' čiji su voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Marka Janjuševića Janjuša, Vanju Živić i Mikija Dudića.

- Ne sviđa mi se ponašanje moje devojke koja kada popije igra kao da su demoni ušli u nju. Jednom sam joj zamerio prisno igranje, a sada neću preći preko toga. To nije bilo samo za Mikija već njeno ponašanje kada se napije. Do sad sam je hvalio, ali ona igra kao k*rava - rekao je Janjuš.

- Ja se nisam nikome trljala o k*rac kao što Uroš priča - rekla je Vanja.

- Ja ne bih dozvolio da mi ona sedne u krilo - rekao je Miki.

- Moja devojka se neće grliti ni sa kim, a ja sam od danas slobodan i to mora da se zna. Ona je meni pre četiri nedelja kukala da je preterala, a ono sinoć je tek bilo užas. Ne želim da me boli glava sa takvim stvarima - rekao je Janjuš.

- Ja ni sa kim nisam ovde povezivana - rekla je Vanja.

- Jesi, htela si da budeš sa Anđelom samo što on nije hteo - rekao je Janjuš.

- Nastavi da se družiš sa svojim drugarima, mene više ne zanimaš. Meni niko ne može da postavlja uslove, to mora da bude jasno. Izvređao me i ne znam šta mi je sve sinoć rekao - rekla je Vanja.

- Janjuš je sve rekao kako jeste, ja nisam ništa slagao. Miki ti si jedan klošar koji se muva sa Majom i igraš sa Vanjom, a ti smeš na mene samo da ideš - rekao je Uroš.

- S*so jedna mala, ti mene ne poznaješ dovoljno. J*baću ti mater s*so jedna, ja ti u lice kažem da ti lažeš - rekao je Miki.

- Klošaru jedan raspali - rekao je Uroš.

- Meni je Janjuš najbliži ovde i od prvog dana gledam Vanju kao prijatelja, a pogotovo što mi je Janjuš drugar. Ovo su sve izmišljenje laži i meni pokušava da se natovari puter na glavi - rekao je Miki.

Autor: N.P.