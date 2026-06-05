Posle finala idem bez tebe: Maja zabranila Alibabi da ide u emisije, njemu pukao film! (VIDEO)

Rešio da je ostavi!

Maja Marinković zabranila je Asminu Durdžiću da ide u emisiju kako ne bi nastavili da se svađaju, što je on i poslušao, ali joj je najavio da posle finala neće ići s njom.

- Meni je bitno kako ćeš ti da objasniš sutra neke stvari i da kažeš - rekao je Asmin.

- Šta da kažem, da me čovek iznervirao u ogledalu? - upitala je Maja.

- Nemoj da svaljuješ na mene - rekao je Alibaba.

- Ne idemo sutra u emisiju - rekla je Maja.

- Idemo i ima da ćutimo - rekao je ALibaba.

- Aaa ne, nisam ja folirant - rekla je Maja.

- Pa kad nisi folirant onda pričaj sutra Darku - rekao je Alibaba.

- Kako da ne, neću - rekla je Maja.

- Bićemo zajedno samo do kraja rijalitija, posle finala idem svojim putem - rekao je Alibaba.

- Sad ni u subotu ne idemo u emisiju - rekla je Maja.

Autor: N.P.