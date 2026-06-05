Nastavlja se surov rat Kačavende i Sofije: Pojavili se novi detalje, Janićijevićeva ređa niske udarce! (VIDEO)

Drama!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari su mogli da vide kako je Sofija Janićijević ogovarala Milenu Kačavendu.

- Koga boli k*rac za moj razvod? Ovde su sve rekli za mene, da sam trandža, da su mi sinovi p*deri, a od sinoć sam i varala muža. Mene ovo ne interesuje, a ko šta ima neka priča. Jasno se zna da me 99% ovih ljudi ovde ne zanima i zna se da mogu da me remete tako što ja ne dam na decu i bivšeg muža. Ja znam da je tema interesantna, ali je to netačno. Ne palim se na tu temu jer je smešna kao da su mi sinovi p*deri. Ne možeš preko mene da pereš svoj k*rvarluk. Sve ću da komentarišem do poslednjeg dana - govorila je Milena.

- Ona je sama iznela kakav je odnos imala sa Janjušem i da je bila s*ks kombinacija. Ja njuu podsećam samo na ono što je ovde pričala, kao i ona mene. Ona nema život kako predstavlja da se razvela zbog jedne reči i da Srđan iznenada ima neku devojku. Ja provereno znam da ona sa njim četiri godine nije u kontaktu - dodalaje Sofija.

Autor: A. Nikolić