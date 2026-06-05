Hana na stubu srama! Svi osudili njeno ponašanje, ona se od muke složila sa Aneli: Ovo je moj blam! (VIDEO)

Nisu je štedeli!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić je najavila novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide žestok sukob Hane Duvnjak i Neria Ružanjija.

- Jasno je kao dan da se ograđuje od njega i da bi volela da ona sama ode kući. Ovo je njihov blam, neka rade šta hoće. Ovo meni stvara stres i ovo pominjanje moje mame i sestre. Ne želim da učestvujem, neka se same brane napolju - rekla je Aneli.

- Mene je prebacilo kad je meni Nerio rekao da sam ja kriva. Nije bilo nikakvo ucenjivanje, a ja sam samo rekla da je bitno da on ostane, a ja i mogu da odem. Ovde se priča o njegovoj familiji, a ne o mojoj. Ovo je bio moj mentalni slom, ja sam bila prepijana. Kako da me bilo ko shvati ozbiljno kad sam ja palila katanac jer sam mislila da će da se otopi i da ću da pobegnem? Aneli je u pravu, ovo jeste moj blam - dodala je Hana.

- Nerio i ja da nismo otišli u Sarajevo do ovoga ne bi došlo, to ja njemu zameram - rekla je Hana.

- Mislim da su oni nesrećni i da ih vežu problemi i dete. Oni nisu proživeli mladnost kako su želeli. Prevara je prevara. Ispada kao da si napadaju Hanu, ali čovek se izvukao da zaštiti sebe, a ne da uvali svog partnera. Hana je lažna prema dosta ljudi, rekla je da dosta njih ne može da gleda očima. Mislim da je sa nama dobra zbog Neria. Nerio je drugi lik otkako je ušao. Krivi su oboje za njihovu vezu - komentarisala je Matora.

Autor: A. Nikolić