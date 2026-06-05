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Verovaću ti kad vidim vaše suočavanje! Asmin ne može da svari Filipa Cara, gori od ljubomore, Maja ga O'LADILA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/E-Stock/Rajko Ristić ||

Marinkovićeva ne da na bivšu ljubav.

Maja Marinković i Asmin Durdžić došli su u pušionicu nakon brutalne akcije, pa su ponovo počeli da se svađaju zbog Filipa Cara.

- Tvoja veza sa Filipom Carem je bila blam. Znaš kad ću da ti verujem, kad vidim suočavanje tebe i Cara - naveo je Asmin.

- To je tvoj problem - rekla je Maja.

- Ne to je tvoj problem. Ti si ubila moje poverenje sinoć - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tako mislim i to je kraj. Tako mislim zbog čega je to tako rečeno - rekla je Maja.

- Tvoja reakcija na Janjuša nije zbog Kačavende nego zbog Filipa Cara. Boli mene k*rac za tebe i za tvoje veze. Nemaš argument. Sve pare koje budem izgubio zbog tebe platićeš mi svaki cent, ja ne želim ovakvu vezu - rekao je Durdžić.

- Ne zanima me, prestani da se raspravljaš sa mnom na takav način. Ma ko te j*be tako sa mnom ne možeš da pričaš - zagrmela je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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