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SKOČIO SI U BAZEN, A ONA JE BILA PORED TEBE: Dača izneo tvrdnju da je Luka NAMERNO isprskao Aneli kako bi izazvao njenu reakciju, Anita negira da joj to smeta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U narednom video klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'', imali su priliku da čuju na koji način Anita Stanojlović prebacuje Luki Vujoviću jer je Aneli Ahmić poprskao na bazenu, aludirajući na to da nije imun na nju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekla da mi je zasmetalo jer su pričali on nju poprskao na bazenu, a Miki je došao i rekao ''pa šta, on je nju već prskao'' - kazala je Anita.

- Ona je tada pobesnela, jer je Miki imao taj komentar - kazao je Luka.

- Učesnici su krenuli da potenciraju kako je Luka prskao Aneli. Ja nisam prva njega napala, nego su krenuli da tvrde kako je on Aneli prskao - rekla je Anita.

- On je na bazenu rekao ''je l' sam nekog isprskao?'' Ne znam da li je to namerno rekao - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je rekao da razmišlja da skoči u bazen, a Aneli je bila tu pored bazena. Nije ona bila jedina tu, ali se on opet tu vratio i ponovo skočio u bazen. Anita je poludela u petak kada je to saznala, ali ćuti i trepi to, jer je u drugom stanju. Ona je svesna da Luka radi namerno sve Aneli, kako bi njenu rekaciju izazvao - rekao je Dača.

- Ja reagujem sada burno, jer pojedini učesnici nama ovde spletkare. Luki verujem, u njega imam poverenje. Ništa on ne radi, samo da bi izazvao reakciju njenu. Nedelju dana nema moje reakcije, neće je biti. Evo, meni je proradio inat, džaba se trude, neće me poremetiti i odnos Lukin i moj - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z

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