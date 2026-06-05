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ONA JE FOLIRANT: Ivan ponovo Aneli okarakterisao kao neiskrenu prema Filipu, Matora situaciju vidi drugačije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne mogu da se usaglase oko mišljenja!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću u emisiji ''Gledanje snimaka'', kako bi prokomentarisao odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filip je krenuo da je poljubi, a Aneli se okrenula, što je dokaz da je ona folirant. Aneli najviše voli očigledno kada je on pijan. Tada je mogla da ozvaniči vezu, da su se poljubili, ne bi imao nikakvu šansu da porekne da su zajendo. Janjuš i ja smo pričali pre neki dan o tome da muškarac i žena kada imaju emocije jedno prema drugom, teško je da se odupru emocijama i da ne bude među njima ništa. Muvaje jeste najlepši period kada se ljudi udvaraju, samo što je sada Filip konačno iskren, a Aneli se folira i to je jasno kao dan - rekao je Ivan.

- Ne, to nije tako - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta bi bilo da je Aneli rekla da želi sa tobom da uđe u vezu kad si joj ti sve ovo sa snimka govorio? - upitao je voditelj.

- Ne znam šta bi bilo - odgovorio je Filip.

- Filip je pijan na klipu, da je pristala da se poljube, ponovo bi sebe ponizila. Ja ne gledam njih dvoje kao par, gledaću ih tako samo ako on ustane i kaže da želi da bude s njom. On je muva s njom neko vreme, a je*ao je druge devojke - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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