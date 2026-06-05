Kakav blam za Maju Marinković: Asmin je prozivkama zakucao za dno, na ovako sramotna pitanja nikad nije odgovarala! (VIDEO)

Nema šta joj nije rekao, a sad mora da smišlja opravdanja za to!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći razgovarao je sa Majom Marinković. Oni su prvo pričali o haosu koji je sinoć imala sa Asminom Durdžićem.

- Zbog čega smatraš da je Asmin sinoć napravio feštačku frku i da ima plan koji si provalila? - pitao je voditelj.

- Mislim da sam sinoć ja pogrešila, imala sam ishitrenu reakciju. Bio je klip za mog bivšeg dečka, mišljenja me ne dotiču, ali kad je Janjuš komentarisao iznervirala sam se jer mi je delovalo ostrašćeno. Ja sam se tako osetila. Asmin je malo više izdramio, ali verovatno bih i ja uradila tako da je tako reagovao kad neko komentariše njegov bivši odnos. Ja mislim da je Janjuš sujetan i ljubomoran, on meni tako deluje.Prethodnih godina se znalo da tako komentariše - govorila je Maja.

- Drugi vas kanale, ne ja - rekao je Janjuš.

- Delovao si ljubomorno. Ja njegov odnos ne komentarišem i ne zanima me. Janjuš da dobronameran savet, komentariše, poštuje našu vezu, ali je situacija sinoć delovala tako. Ja sam zabranila Asminu da ima komunikaciju sa Janjušem jer sam se naljutila - govorila je ona.

- Da li ti je jasno kakvim te očima Asmin gleda kad kaže da ide u izolaciju da bi ti čuvao vaginu da neko ne uđe u nju? - pitao je voditelj.

- To neka on objasni. Nisam ja žena koja dozvoljava neke stvari. Kako sam ja pogrešila, tako je i on grešio. Ja ne grešim u onome što sam videla nego jer je izgledalo kao da želim nešto da branim jer mene bivši odnos ne zanima. Mogu da kažu da sam reagovala tako jer imam emociju, ali kad sam najviše volela pričali su da nije ljubav nego boleština. Nije trebalo da tako reagujem, ali mi namera nije bila loša - nastavila je Maja.

Autor: A. Nikolić