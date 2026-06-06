Frapirao sve oko sebe: Nerio obelodanio detalje afere sa transrodnom Fifi! (VIDEO)

Priznao sve što je radio Hani iza leđa!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" ispitivao je Neria Ružanjija o detaljima njegove afere sa transrodnom osobom.

- Na kom jeziku si komunicirao sa Fifi? - pitao je Darko.

- Na Engleskom, znao sam da nije odavde i video sam da ima kose oči. Nije mi palo na pamet da je transrodna osoba - rekao je Nerio.

- Kako komentarišeš što ljudi pričaju da ste foliranti jer si je prevario? -

- Sami smo dali za pravo, ali moje mišljenje je da se ljubav ne osporava. Zbog prevare može svako sve najgore da kaže za nas, nemamo pravo da se ljutimo - pričao je on.

- Šta ima Fifi, a da nema Hana? - pitao je voditelj.

- Pa nije mi se svidela, nisam hteo nešto konkretno i ozbiljno. To je bio hir i izlet - govorio je Nerio.

- Šta te je naveleo da poželiš i treći put? - pitao je voditelj.

- Ako ćeš iskreno tad me je već boleo k*rac - rekao je on.

- Šta bi sad rekao Fifiju? - pitao je Darko.

- Ne bih ništa rekao - poručio je Nerio.

- Kako komentarišeš što Grofica kaže da bi primila Fifija i tebe u kuću i da je "trandža" bolji izbor o Hane? - pitao je Darko.

- To je bolesno. Hana joj je rodila unuče i odvratno je da tako priča. Hana i majka mog deteta i to se nikad neće promeniti - pričao je Nerio.

Autor: A. Nikolić