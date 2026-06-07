MORAŠ MNOGO DA PORADIŠ NA SEBI I DA SE LEČIŠ! Stanija urnisala Maju nominacijom, pa joj poručila: Ako dođeš u moje godine bićes spremna za Lazu (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić podigla je Staniju Dobrojević da nominuje.

- Mislim da je sad izbio u prvi plan jer je u vajbu sa Aneli koja jeste favorit. Ti ne trebaš nijednoj ženi kojoj treba pravi muškarac. Ti ne znaš da staneš uz devojku. Ti si svaštojeb, ne biraš. Ti si problem, ne Aneli jer nikako da staneš uz nju. Što se tiče Maje, ona je nova maćeha Nori, preuzela je moju ulogu i hvala joj na tome. Ne zavidim joj nimalo. Mene taj čovek više ne interesuje. Ti sebe isponižavaš dok mene vređaš. Mi više nikad ne možemo da budemo dobre. To što me ponižavaš da je limunada odradila svoje, ti si obolela. Filip Car je tvoja najveća emocija u životu, vaš spoj je fatalan. On te je polupao. Jednom je rekao da sve što je on radio tebi ti radiš Asminu. Moraćeš mnogo da poradiš na sebi i da se lečiš. Ako dođeš u moje godine bićeš spremna za Lazu. Slađa Poršelina će te rešiti i ti ćeš biti spremna za penziju. Budi srećna sa nnjim, ja vašu vezu ne diram. Ne znam zašto imaš potrebu da me konstantno vređaš. I ako smo nekada bile dobre, značila si mi više nego ovaj dečko. Šaljem tebe ostavljam Filipa - rekla je Stanija.

- Svaka čast, sa glavnog aktera je postala glavni komentator - rekla je Maja.

- Stanija je malo kontradiktorna.

Autor: Teodora Mladenović