AKTUELNO

Zadruga

MORAŠ MNOGO DA PORADIŠ NA SEBI I DA SE LEČIŠ! Stanija urnisala Maju nominacijom, pa joj poručila: Ako dođeš u moje godine bićes spremna za Lazu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić podigla je Staniju Dobrojević da nominuje. 

- Mislim da je sad izbio u prvi plan jer je u vajbu sa Aneli koja jeste favorit. Ti ne trebaš nijednoj ženi kojoj treba pravi muškarac. Ti ne znaš da staneš uz devojku. Ti si svaštojeb, ne biraš. Ti si problem, ne Aneli jer nikako da staneš uz nju. Što se tiče Maje, ona je nova maćeha Nori, preuzela je moju ulogu i hvala joj na tome. Ne zavidim joj nimalo. Mene taj čovek više ne interesuje. Ti sebe isponižavaš dok mene vređaš. Mi više nikad ne možemo da budemo dobre. To što me ponižavaš da je limunada odradila svoje, ti si obolela. Filip Car je tvoja najveća emocija u životu, vaš spoj je fatalan. On te je polupao. Jednom je rekao da sve što je on radio tebi ti radiš Asminu. Moraćeš mnogo da poradiš na sebi i da se lečiš. Ako dođeš u moje godine bićeš spremna za Lazu. Slađa Poršelina će te rešiti i ti ćeš biti spremna za penziju. Budi srećna sa nnjim, ja vašu vezu ne diram. Ne znam zašto imaš potrebu da me konstantno vređaš. I ako smo nekada bile dobre, značila si mi više nego ovaj dečko. Šaljem tebe ostavljam Filipa - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaka čast, sa glavnog aktera je postala glavni komentator - rekla je Maja.

- Stanija je malo kontradiktorna.

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Maja i Asmin

#Nominacije

#Pink

#Pink TV

#Stanija Dobrojević

#elita live

#elita pink.rs

#filip i aneli

POVEZANE VESTI

Zadruga

Moraš prvo da se izlečiš: Asmin uverava Maju u svoju vernost, ljut što zbog nje ne može na žurku (VIDEO)

Zadruga

Ne shvata težinu svojih laži: Mina ubeđena da se Viktoru svidela Stanija, on joj ponovo natrljao na nos laganje (VIDEO)

Domaći

Možeš da dođeš samo na kolenima... Žestoka svađa Designerice i Jelene trese Šimanovce: Treba u Lazu da ideš!

Zadruga

Spremna na sve zarad malo pažnje: Pevačica rešila da smota Santanu iako joj se gadi!? (VIDEO)

Zadruga

Na sve moguće načine pokušava da se opere: Teodora poriče da gleda Đukića, Dača otkrio da Aneli sa njim glumi Maju Marinković (VIDEO)

Zadruga

Ispušta otrove koje sam pije: Stanija ubacila u petu, pa pokrenula uništenje Asmina Durdžića, on dokazao da mu smeta čak i njena senka (VIDEO)