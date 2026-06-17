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ISKEŠIRAĆU STAN NA TVOJE IME: Asmin gleda na sve načine da zadivi Maju, pa joj ponudio striptiz! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Asmin Durdžić ponovo je pokazao da Maja Marinković može da ga obrne oko malog prsta.

- Ka dođeš kod mene u moj stan, Beograd na vodi, napravim ti večeru. Ja ću da kupim stan u kešu na tvoje ime - rekao je Asmin.

- Hvala - rekla je Maja.

- Šezdeset kvadrata keširam - rekao je Asmin.

- To ne prihvatam. Moj stan ima 85 kvadrata, dupleks - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš jedan striptiz? - pitao je Asmin.

- Hoću, hajde - rekla je Maja.

- Hoćeš u radionu? - poitao je Asmin.

- Dđabe, nećeš je*ati - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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