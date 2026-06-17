ISKEŠIRAĆU STAN NA TVOJE IME: Asmin gleda na sve načine da zadivi Maju, pa joj ponudio striptiz! (VIDEO)

Au!
Asmin Durdžić ponovo je pokazao da Maja Marinković može da ga obrne oko malog prsta.
- Ka dođeš kod mene u moj stan, Beograd na vodi, napravim ti večeru. Ja ću da kupim stan u kešu na tvoje ime - rekao je Asmin.
- Hvala - rekla je Maja.
- Šezdeset kvadrata keširam - rekao je Asmin.
- To ne prihvatam. Moj stan ima 85 kvadrata, dupleks - rekla je Maja.
- Hoćeš jedan striptiz? - pitao je Asmin.
- Hoću, hajde - rekla je Maja.
- Hoćeš u radionu? - poitao je Asmin.
- Dđabe, nećeš je*ati - rekla je Maja.
Autor: Teodora Mladenović