ISKRA NE PRESTAJE: Đukić na sve načine pokušava da dope do Aneli, pa je opustio uz par poljubaca! (VIDEO)

Au!

Odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića u izolaciji i dalje izaziva pažnju.

Iako su razgovor i rasprava počeli u napetom tonu, a završili se i neočekivanim momentima bliskosti. Oboje su se ponašali prisno, pružajući jedno drugome maksimalnu pažnju.

Filip je bio vidno nežniji u pristupu, dok je Aneli delovala potpuno smireno i raspoloženo, pa čak i nasmejano, kao da je cvetala u njegovom prisustvu,

Njihova bliskost ogledala se kroz sitne gestove pažnje, tiše razgovore i prisnost koja nije promakla. Trenutak između njih dvoje ostavlja utisak totalno opuštenije i prisnije komunikacije.

Autor: Teodora Mladenović