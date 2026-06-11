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ISKRA NE PRESTAJE: Đukić na sve načine pokušava da dope do Aneli, pa je opustio uz par poljubaca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića u izolaciji i dalje izaziva pažnju.

Iako su razgovor i rasprava počeli u napetom tonu, a završili se i neočekivanim momentima bliskosti. Oboje su se ponašali prisno, pružajući jedno drugome maksimalnu pažnju.

Foto: TV Pink Printscreen

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Filip je bio vidno nežniji u pristupu, dok je Aneli delovala potpuno smireno i raspoloženo, pa čak i nasmejano, kao da je cvetala u njegovom prisustvu,

Foto: TV Pink Printscreen

Njihova bliskost ogledala se kroz sitne gestove pažnje, tiše razgovore i prisnost koja nije promakla. Trenutak između njih dvoje ostavlja utisak totalno opuštenije i prisnije komunikacije.

Autor: Teodora Mladenović

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