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UROTILE SE DVE BIVŠE PROTIV NJEGA: Anita i Teodora sasule sve u lice Đukiću, pa sve šokirale svojom nominacijom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić podigla je Anitu Stanojlović da nominuje. 

- Ne mogu da budem sujetna prema njemu i Aneli jer imam čoveka kog želim. Ponizila sam samu sebe u toj poziciji. Filipa ne komentarišem i ne zanima me. Majin i moj odnos je isti od početka. Gotivim te, prešla sam preko nekih uvreda. Mislim sve lepo o tebi. Mislim da treba da štitite jedno drugo a ne da dajete materijal da vas komentarišu. Mislim da treba da poradite na vašem odnosu. Ostavljam tebe Majo - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja je neko ko je u sezonama prikolica u glavnim temama. U ovoj sezoni je doživela debakl. Da nije ušla u odnos sa Asminom sedela bi tamo sa strane i bila dignuta par puta. Njih dvoje doživljajvaju sad životni uspeh i cilj. Smešno mi je kad Maja kaže da je Stanija njen koemntator, ona je stablo ovoga. Ne bori se za plasman i ume da bude darežljiva. Filip je pokazao da ne može da bude prijatelj. Jako je licemeran. Tapšao je Luku po ramenu i govorio šta će ti Aneli i kada je Nenadu rekao iskuliraj brate. Anđelo je mogao ovde da ima sve ribe ali ima neki standard. - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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