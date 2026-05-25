Rekao je da nikada ne bi bio sa ove dve učesnice! Anita se dotakla bivšeg odnosa sa Đukićem, pa poručila: Objasniću ja njemu ko je i šta je (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Anitu Stanojlović koja je progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Što dolazi do problema? - započeo je Darko.

- Možda zato što smo se povukli, ne znaju šta se dešava. Imam problem najviše sa Dačom i Teodorom i ljudima sa početka. Dača verovatno ne zna šta se dešava u rehabu pa spletkari - odgovorila je Anita.

- Kako komentarišeš što pričaju da te Luka izlaže stresu i da te dodatno potpaljuje? - upitao je Darko.

- Luka je taj koji meni priča sa strane da to ne radim, da se smejem. Nisam poput njega, on bi to voleo ali ja ne mogu. On me malo više iznerira kada ustanem da pričam - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš njegove suze? - pitao je Darko.

- Mislim da mu je stvarno teško. Nije bio u ovakvoj situaciji da se neko ponaša tako prema njegovoj ženi, ovde mora sve to da trpi. Njega to pogodi jer sam trudna, da nisam bolelo bi ga uvo - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš što u kući komentarišu da te bole Aneli i Filip pa ste cepali plakate. Komentarišu se vaši izrazi lica kad su jedno drugom postavljali pitanja o hotelu? - pitao je Darko.

- Meni su oni simpatični. Kad sam ja videla te plakate i pocepala jer sam shvatila kao provokaciju, ne zato što pišu njihova imena, pisalo je i Stanija. - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš komentare da si sujetna na Aneli i Filipa? - pitao je Darko.

- Mene Filip ne zanima, nije me ni zanimao kao partner da bih bila sujetna. Objasniću ja njemu ko je i šta je. On je rekao da sa Slađom Poršelinom i Aneli ne bi nikada bio da su mu štrokave. Filip je prema meni skroz bio drugačiji napolju. Svašta je tu bilo, nije bilo to samo idi mi dođi mi, stvarno je bio super odnos. Nemam na šta da budem ljubomorna. On je meni ovde ponižen isto kao i ja. Aneli rade se*s kombinacije - objasnila je Anita.

- Čuli smo od Stanije da si specifična trudnica - glasila je konotacija.

- Vređala me je, rekla mi je da sam smeće, da mi je život smeće. Rekla mi je da sam specifična trudnica jer sam rekla da narod baš sad nju podržava zbog toga. Ona je osoba koja nema empatije - rekla je Anita.

Autor: Teodora Mladenović