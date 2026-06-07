Totalna pometnja na nominacijama: Bebica dočekao svojih pet minuta da unakazi Đukića, pa zaratio sa Lukom i Asminom! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić podigla je Sofiju Janićijević da nominuje.

- Počeću od Filipa, imamo normalnu komunikaciju. Imam dobro mišljenje o tebi. Mene nisi smarao. Maja i ja smo imale odličan odnos, nije htela da me pita neke stvbari, a onda me je napala. Ušla je u bespotreban sukob sa mnom. Sad smo spustile loptu. Ne osećam negativnu energiju. Ostaviću Filipa, šaljem Maju - rekla je Sofija.

- Asminov stav i ponašanje su pokazali sve u izolaciji. Više je dosadno i komentarisati šta se dešava između njih. Maja ovo što radi, radi svake sezone. Majino učešće je svake godine isto. Što se tiče Filipa, sve što sam pričao je došlona moje. Asmin ga je unakazio pa je rekao da ga gotivi. Najveći borac za plasmane je on. Kako je Aneli folirant tako je i on. Poslaću Filipa. - rekao je Bebica.

- Što se tiče Filipa, on je meni favorit za pobedu. Za mene Aneli i on nisu zajedno nego su u kombinaciji. Filip sa svakom devojkom radi isto. Aneli igra sa tobom toplo hladno pa te to radi. Da postoji hemija postoji, razvio si neke emocije. Da su našpolju boleo bi gha k*rac da li ona ima dete. Išlifovao si se za neke stvari u rijalitiju. Ti sklanjaš odgovornost sa sebe. Maja, koju ja poznajem odgovarta svima, čak i onima sa kim je dobra. Ona je toliko uvredljiva da se naljuti i za najmanju stvar. Maja je sad trut, rasejana je, nije svoja, druigačija je, ne prija joj ova veza. MAja da je ušla 100% u ovaj odnos ona bi kidala, ali ona ne kida. Odaje utisak kao da ima emocije negde drugde. Totalno je ugačena kao ličnost. Ostavljam Maju. - rekla je Matora.

Autor: Teodora Mladenović