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NE TREBA TI ODNOS SA NJOM NI NA MAPI: Vanja Živić gleda na sve načine da unizi Aneli kod Đukića, pa se Hana sažalila na Maju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Granice su pomerene!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić podigla je Vanju Živić da nominuje. 

- Filipe kažu da si cava, ja to ne mislim već mislim da si mudar. Nikoga nisi terao, same su dolazile. Opet bi neke bile sa tobom kad bi ti hteo. Ne radiš nešto da bi radio, spontan si. Ne treba ti odnos sa Aneli ni na mapi. Mnogo si gotivniji sa Dušicom. Ti i ja smo okej, ne družimo se. Majo, pričale smo danas. Dobila sam nervni slom zbog Janjuša. Meni si stvarno draga i imam lepo mišljenje o tebi. Volim kako ovde funkcionišeš. Mislim da bi trebalo da imaš više samopouzdanja. Zameram ti da ovoj ženi ne zameraš ništa. Ti njoj i dalje ćutiš i nije mi jasno zašto. Šaljem Filipa - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, i dalje si mi draga i volim te. Mislim da si se srozala u odnosu sa Asminom. Žao mi te je kad vidim da si potoištena. Vi napolju nećete biti zajedno. Verujem da ćeš proći kao Aneli i Stanijom i ako ti ja to ne želim. Filipe, drag si, zanimljiv. Šaljem Filipa. - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Osećam poštovanje sa njegove strane. Nikada nisam osetila nešto loše, nikakvu netrpeljivost. Ono što je Aneli pričala su takve gluposti. O Maji imam lepo mišljenje. Nije svesna svog izgleda, nema samopouzdanja. Upala je u neku monotoniju. Vidi se da ju je svaki komentar pogodio. Asmin te ne ponižava koliko sama sebe ponižavaš. - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oboje ste prošli mnogo toga prošli u životu. Kad budete izašli videćete na čemu ste. Ima starsti iimeđu vas. Ne primajte k srcu kritike. Majo, ja i ti imamo korektan odnos. Đukić je meni nejdraži lik u kući. Ne slažem se da su on i Aneli dobar spoj. Ne može tu biti dobro ni za njega ni za nju. - rekao je Miki.

Autor: Teodora Mladenović

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