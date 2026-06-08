On ima drugare koje voli da ponižava kroz sarkazam: Ivan Marinković do detalja analizirao Đukićev lik i delo, pa priznao da je iz dosade spletkario Sari (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Mine Vrbaški i Viktora Gagića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Ivanom Marinkovićem.

- Sara je zbog tebe raskinula vezu sa Muratom, preplakala je ceo dan, rekla je da te nikada nije prebolela. Kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Dosadno mi je, stvarno mi je dosadno. Da bre, ja im dajem žiške već danima. Ja stvarno mislim da je Murat ozbiljan folirant, jedini vođa kom je stiglo pismo da li je dupljak ili nije. Bukvalno je maltretira, vuče je gore nego ja sa lisicama kako sam je vukao...Ja mislim da on nju iskorišćava, bez obzira na to što je ona blentava i takva kakva jeste. Ja sam joj otvorio oči, kao što je i sama priznala. Sara misli da ćemo ponovo biti zajedno, nema ništa od toga. Ne, ja sam napravio i kod Murata i kod Sare isto, postigao sam efekat da su shvatili da nisu jedno za drugo. On je meni rekao da je shvatio da sam treći put u pravu - rekao je Ivan.

- Što si sada zavadio Sofiju i Terzu - pitao je Darko.

- Tu neću da se šalim...Terzi je ovo "uvau" priča sa Stanijom, to je top. Ja sam to danas Sofiji rekao jer sam stvarno to skapirao, ali sam više bacio foru. Stanija odmah prebacuje na mene: "Ivane ti si ljubomoran, hoćeš da uništiš naš vajb i naše druženje", stvarno mislim da se Terza primio, što nije ništa nemoguće, ali više da mu prija ta priča. Stanija je tu našla idealnog partnera, mali Uroš je iskompleksirao Staniju da je nema u temi i u priči, pogledao sam njenu facu, ona se zapita, gleda u Uroša i razmišlja... - rekao je Ivan.

- Filip Đukić, kažu ljudi da si ga unakazio juče - pitao je Darko.

- Pa i nisam jer sam se iznervirao jer su brbljali ispred mene, pola stvari nisam ni rekao vezano za njega. To je bilo pri početku, došlo je pitanje da opišem, jer sam tada bio opušteniji kada je Filip bio u pitanju. Sada već imam neku odbojnost, već počinje ozbiljno da me nervira. On je stvarno momak vrlo korektan, dobar, vaspitan, drug je, ali za posebnu vrstu. On ima neke komplekse, sigurno vuče, voli da uvek ima drugare pored sebe koje može da ponižava kroz taj neki kao sarkazam. Njemu su svi njegovi drugovi smešni - rekao je Marinković.

- Kako komentarišeš ono što mu je Luka ispričao i ono što je Filip rekao da će popričati samo ako se sretnu napolju, a ovde ne - pitao je Darko.

- Slušao sam sinoć Luku, Luka ima tu crtu u sebi, on voli da podeli sa svima...Ovo je Filip na kvarno odigrao celu priču, svi smo napadali Luku šta je uradio Filipu. Nije on bio taj koji je prednjačio o tome da se raspravi sa Lukom, nego nas je pustio da napadamo Luku. Šta je on uradio?! Stihijski je uradio, čekao da napravi ugođaj, a to je ovo što ima sa Aneli, da Luka ne bude u poziciji da mu zameri. Filip je očistio teren, nema Anite, uzeo mu verenicu, a Luka mora da taktizira jer mu sedi trudna verenica koja je bila Filipova jeb*čica - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić