Karma je čudo, oteće i tebi neko muža kada budeš srećna: Ivan Marinković demolirao Maju, Boginja je dokrajčila (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Filip prvo. Jako je u poslednje vreme počeo da me nervira, baš jako. Ima jako loše mišljenje o ljudima, juče mi je rekao da sam hermafrodit, a ljutio se kada sam rekao da si cava. Inače, Filip je neko ko ne voli šale na svoj račun. Nervira me kao rijaliti učesnik od samog početka, ali ima energiju kojom zrači da ne mogu da ga izvređam na najstrašniji mogući način. Možda nemam mnogo razloga, reaguje samo kada je on u pitanju, nema nikakve stavove, sve mu se kosi. Kada je Bora pričao na novinarima, Filip je seo tamo i njemu je to bio bioskop, smešno mu je bilo sve, zaboravivši šta je izgovorio o njemu pre par meseci i osim što je taj njegov kolega i prijatelj zaboravio učesnicima ovde. Znači kao koga boli ku*ac, ali poenta je da je smešan, a kada kažeš Filipu nešto što mu se dešava, tu se optše nadrka...Mislim da Maja nije nikako napredovala i radi sve po istom principu. Maja je pokazala da ne bira svoje partnere u rijalitiju, biraju oni nju. Svaki muškarac koji je bio u vezi sa Majom izabrao je Maju, to ne znači da je ona loša riba, ali mislim da Maju više biraju ljudi koji bi da imaju neku bolju priču s neke strane. Ovo je najgora veza koju sam imao prilike da vidim i da čujem, ubedljivo najgora, mislim da se isponižavala. Ovo što se ne druži ni sa kim, to mi je katastrofa, da ti muškarac u 30 godina brani da pričaš i da se zagrliš s nekim. Izgledaju kao Bebica i Teodora, sve rade zajedno, mislim da od toga nema ništa. Maja je neko ko je meni drag od Zadruge 6, nikada se nismo posvađali i nikada mi ništa loše nije rekla. Šaljem Filipa, ostavljam Maju - rekao je Ivan.

- Šta si hteo time da kažeš da Maja tako zarađuje novac - pitao je Asmin.

- Šta ima vama da objašnjavam, što ne slušate, boli me ku*ac - rekao je Marinković.

- Maja je mene izgrebala pre šest meseci, ja to ne zaboravljam, ali ne diraš ti mene, ne diram ja tebe. Što se tiče odnosa sa ovim pacovom, mislim da ti se gadi, ne treba ti. Ja ležim na krevetu, Maja se gleda u ogledalu, Asmin ide, ona je napravila facu kao pakao, kao da je odvratan. Mislim da te jako ponižava ovaj čovek ovde, kada jednom pređete muškarcu posle takvih uvreda, misliš da će biti bolje, ne, biće gore. Jako si se srozala kao žensko, otimaš tuđe verenike, muževe, to ćeš osetiti kada budeš imala decu, karma je čudo, sve će da ti se vrati i neko će i tebi da otme. Ja verujem da te otac gleda kao princezu, ali dozvoljavaš da te jedan Asmin ponižava...Što se tiče Đukića, ne slažem se da ne blejiš sa devojkama koje si izj*bao, itekako blejiš, nije sada da izbegavaš. Ne slažem se da Filip Đukić ponižava devojke, mislim da drugi muškarci ponižavaju devojke. Evo imali smo prilike da vidimo kako deset muškaraca napada Hanu da je ružna i da je napadaju za zube. Ja sam se ponižavala, ja sam ta koja ti se vraćala kada si je*ao druge, ja sam kriva, ne ti. Šaljem Maju, ostavljam Đukića - rekla je Boginja.

Autor: Nikola Žugić