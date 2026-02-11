Ne možeš očima da je gledaš: Ivan urnisao Maju zbog druženja sa Aneli! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ivan Mariković prišao je Maji Marinković kako bi joj rekao svoje mišljenje o njenom druženju sa Aneli Ahmić, a ona joj je prenela šta je izgovorio čim je okrenuo leđa i otišao svojim putem.

- Ti dominiraš, a ona nema gde pa mora uz tebe. Ja znam da ti ne možeš očima da je gledaš. Ja to gledam sa strane i ona je mučena i mora uz tebe. Ovo je tvoje mesto 10 godina, a ona - govorio je Ivan.

- Nemoj da si bezobrazan - dodala je Maja.

- Ivan i njegove teorije... Ovo je kao i danas, ali sam mu rekla da ne priča tako - rekla je Maja.

- On je bolestan - dodala je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić