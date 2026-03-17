Ovoj devojci treba pomoć, psihički je ubijena: Ivan demolirao Bebicu, Teodora jednom rečenicom sve rekla: Ja znam kako mogu da rešim... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", dao je reč Bori Terziću Terzi.

- Ja bih da krenem što se tiče rođendana, neću se družiti ni komunicirati ni sa njom, ni sa Bebicom, a i ona je vređala Sofiju. Nemam potrebe da idem na rođendan kod nekoga ko vređa Sofiju. Vide ljudi da vidimo i mi da je ona nesrećna u ovom odnosu. Evo, večeras je rasprava bila, nisam mogao da spavam i slušao sam, oni samo drobe i drobe. Pre neku noć se stvarno čulo. Čuju se udarci, priča: "nemoj, ostaće mi po licu", ona je modra ustajala. Ona je nemoćna, ona ne može da izađe iz tog odnosa - rekao je Terza.

- Taman sam miran bio. Ona time zove svoje roditelje, Milan joj sada prenese za oca i poruku, knedla joj u grlu sve vreme dok se ovo priča - rekao je Ivan.

- Nema potrebe da me iko spašava, ja znam sama da se spasim - rekla je Teodora.

- Ti meni kažeš da ti je porodica najbitnija...Ja znam da je ona zumirana sve vreme, kada si ti to rekao, to je klasičan stokholmski sindrom. Svaki normalan mozak bi rekao: "hvala tata u pravu si, m*š Bebice je*em ti mamu", ona je toliko psihički ubijena da njoj mozak kaže: "ne". Koga boli ku*ac za poklone?! Sve je Asmin bio u pravu. Ovi debili daju sebi za pravo da psuju njenu majku, to je njegova ona grupa. Mi smo prihvatili činjenicu: "hajde da izdrži još četiri meseca", sada više ni to nije tema - rekao je Ivan.

- Normalno da joj nije lepo da sluša, ali su meni čudne njene reakcije. Oni su sada pričali svašta, ona je prećutala na sve to - rekao je Bebica.

- Ti se sada svađaš sa mnom, a bolje ti je da ćutiš i da se pokriješ ušima. Ja znam kako mogu da rešim ovo, sigurno ne odavde - rekla je Teodora.

Autor: Nikola Žugić