Sofija stavlja tačku na odnos sa Terzom, Uroš brutalno komentariše Neria, pa Ivan i Stanija zaratili: On i ja smo imali blagi flert! (VIDEO)

Do usijanja!

U toku je ''Mićina igra istine'' Dačo Virijević otrčao je kod Lepog Miće kako bi mu ispričao za Aneli Ahmić i aferu čokolada.

- Aneli mi je dala veliku čokoladu i rekla je da dam Anđelu i Mikiju - rekao je Dača.

- Ja sam rekla da može da da Anđelu, Mikiju i Mini da bi on rekao na intervjuu da ja šaljem kradom čokoladice. Filipu sam poslala posebnu čokoladicu i krekere - rekla je Aneli.

- Da li je Filipu slala posebne čokoladice u znak pomirenja? - pitao je Mića.

- Jeste mu slala čokoladicu i pomiriće se ubrzo - rekao je Dača.

- Neka se malo potrudi ako je zaljubljen u mene. Da ja vidim želju. Odustala sam - rekla je Aneli.

- Sofija, da li je istina da si se poljubila sa Terzom? - pitao je Mića.

- Za vreme žurke Velikog šefa da, posle ne. Nije pomirenje i nije dobro da se družim sa njim i neću se više družiti. Ne treba da imamo nikakvu komunikaciju. Nemamo potrebe da više imamo bilo kakvu komunikaciju. Naš odnos ne može da bude normalan - rekla je Sofija.

- Šta je zvanično istina Nerio? - pitao je Mića.

- Prava istina je ono što sam ja rekao, dva puta smo se videli, sve se desilo u autu, nikada nisam spavao sa tom osobom - rekao je Nerio.

- Saznali smo da Sita nije za sve u krivu. Nije lepo što ju je prevario. Hana mu to nije nešto preterano zamerala pred ulazak, već se pripremala da zajedno uđu, sve mi je to čudno. On i ja smo imali blagi flert. Hana se takmiči sa Neriom. Ne ponašaju se kao bračni partneri koji treba da grade svoju porodicu - rekao je Uroš.

- Terza je počeo pre neki dan da mi zamera jednu osobu, ja sam se posle toga skroz distancirala i nisam ništa komentarisala za tu osobu. On je mene pitao s kim da mi radi iza leđa umesto da mi kaže ne. Fokus mi je bila Jovana pevačica - rekla je Sofija.

Autor: Teodora Mladenović