Novi okršaj, stare rane i jecaji: Mina se ponovo slomila zbog Viktora, jedan momenat je bio dovoljan za očajnički vapaj! (VIDEO)

Haos!

Mina Vrbaški i Viktor Gagić ponovo su dospeli u centar pažnje nakon nove žestoke rasprave koja je uzdrmala atmosferu u Beloj kući.

- Ja tebi ništa ne zameram. Ti si slobodna. Je l' hoćeš ponovo da ti objašnjavam? Sedeo sam na zidiću i jasno sam mogao da vidim s kim komuniciraš, a on je mene dečko vređao i juče i danas - rekao je Viktor.

- Dečko je dolazio sto puta, dečko nije potencirao priču sa mnom nego smo se nadovezivali - rekla je Mina.

- Ne zameram, radi šta hoćeš, nisi u vezi sa mnom. Ja imam pravo da tražim da nemmao nikakvu komunikaciju - rekao je Viktor.

- Ti si toliko namazan, bezobrazan i kvaran - rekla je Mina.

- Ti baš hoćeš da probudiš ono najgore u meni. Nije ti bilo dovoljno? - rekao je Viktor.

- Meni ti trebaš - rekla je Mina.

- Ti se uvek smiriš kad ja krenem da divljam. Daj bože da odeš sledeće nedelje kući. Je l'n bi ti bilo lakše da ja odem kući? - rekao je Viktor.

- Naravno da mi ne bi bilo lakše. Umrla bih ovde - rekla je Mina.

Autor: Teodora Mladenović