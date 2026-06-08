Majo, posle MENE, Car nikad neće biti s tobom! Slađa Poršelina nikad žešće UPROPASTILA Marinkovićku, pa se obratila Alibabi: Progledaće kad izađe, ne može biti sa takvom devojkom!

Hitno joj je odgovorila.

Slađa Poršelina poznata je po svom britkom jeziku, koji naročito voli da "upotrebi" protiv bivše rijaliti cimerke i nekadašnje drugarice Maje Marinković.

Ovoga puta ona je oplela nikad žešće, te je istakla da je ona zapravo prava naslednica Stanije Dobrojević, dok Maja, kako kaže Poršelina, ostaje u prašini.

- Vidim da me kanalizacija svaki dan spominje, sinoć je kod Darka rekla da sam naslednica Stanija Dobrojević, drago mi je da jesam, ja pratim njen rad i milion puta sam rekla da mi je idol i to stoji. Drago mi je što ću naslediti najjaču, najsavremeniju ribetinu, najskupljeg rijaliti igrača, a to je kraljica naša, pobednica "Elite 9", Stanija Dobrojević. Jako je volim i podržavam, neću sigurno biti naslednica Maje kanalizacije. Treba da ćuti, da se pita ko joj je platio putovanje u Dubai, koji muškarac je išao sa njom tamo?! Kad govori o šipki, oko koje šipke, Stanija i ja nismo nikad igrale oko šipke, čak ni nemam više OF kanal, ali bolje je imati OF kanal nego raditi u rijalitiju ono što radi Maja, a to je bude sa 15 partnera i da je niko ne želi za devojku. Sutlijašica, kanalizacija, devojka kojoj iskaču herpesi, ulazi iz inata drugaricama u veze, neka ćuti, neka se pokrije ušima, ove sezone verovatno ide u penziju, ništa od nje nismo videli, osim otimačice tuđih muškaraca, a svi na kraju pobegnu od nje. Ona napolju nema drugarice, nema drugove, isključivo zavisi od frizera, šminkera, neostvarena u svakom smislu te reči. Moli ljude da joj šalju kupaće kostime, garderobu za reklame, sa svima se posvađala, nema sa kim da popije kafu. Asmin čim izađe će progledati, on ne može da bude sa devojkom lakog morala kao što je Maja. Ona je pokušaj Stanije Dobrojević. A za tu šipku, na kraju će ona da završi oko šipke, ona ne zna ništa da radi, već samo da ode u rijaliti da se počereči, kako kaže njen bivši dečko, sa dvojicom, trojicom. Njena najveća karma je što je nesrećnica, što je majka ostavila i što mora da trpi pored sebe muškarca kog ne voli, jer jedina njena ljubav Car, više nikad neće biti s njom posle mene - rekla je Poršelina i dodala:

- Hvala joj za to, jer ona je želela da bude naslednica Stanije Dobrojević, ali je ispala pokušaj, a ja sam naslednica. Majo ostaješ u prašini, kao i uvek - navela je Slađa.

Autor: R.L.