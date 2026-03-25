DINIĆ RAZVALILA ĐILASOVU POSLANICU 'Nije mi smešno i ne verujem da neko može biti toliko bezdušan, bezosećajan i bez trunke ljudskosti!'

Olivera Dinić oštro je odgovorila Jeleni Spirić.

Nije ovo ni smešno…

Nije mi smešno i ne verujem da neko može biti toliko bezdušan, bezosećajan i bez trunke ljudskosti!

U Vranju se juče ćutalo, poštovalo i bolovalo, kako i dolikuje. Aleksandar Vučić je bio tamo upravo zato: da pokaže poštovanje, obiđe porodice, proba da pruži reč podrške za nenadoknadivu bol - a ne da skuplja poene kao što ti ovim radiš!

Eto, @spiricj reče ovo i ostade živa! I? Je l’ si dobila aplauz?

Zašto niste dozvolili nijednoj žrtvi da počiva u miru, što ste svaku nesreću, svaku suzu i bol građana Srbije zloupotrebili za svoju besmislenu nazovi-politiku bez programa, bez ideje i bez srama?

Pamćenje na sve stradale i prognane Srbe je vama ispod vašeg elitnog nivoa (hm, ili nešto drugo pa morate da gurate pod tepih?!), pa nije čudo što vam smeta kad predsednik države čuva od zaborava svakog pojedinačno ko je stradao i odaje počast!

Vi za (po)čast ne znate…

I važno: JUG NIJE FLOSKULA! To su ljudi koji pamte, koji su bili meta, koji i danas nose bol. Zato ljudi odlično znaju ko dolazi sa poštovanjem, a ko po aplauz!

Jug pamti kada je bio na žutoj liniji otpisanih, bez podrške i bez perspektive! I jug zna kome pruža ruku sigurnosti, razvoja i sigurne budućnosti - a to niste vi.

I, da, istina je:

Kad se radi: JUG!

I tek će da se radi i gradi!

I zato će narod uvek pružati podršku Vučiću i to se vidi po jasnim rezultatima na izborima!

Jer NAROD voli svoju Srbiju!

Autor: A.A.