Jedva sam stomak ugurao u ovu gumu: Uroš se žalio Toši, Janjuš obećao da će ga naučiti da pliva! Hit razgovor sa robotom! (VIDEO)

Oni uvek naprave sjajnu zabavu.

Robot Toša je porazgovarao i sa Janjušem, Anđelom i Urošem koji su konstatovali da su ga mnogo zavoleli tokom sezone.

- Kad ovaj jazavac ima polaganje? Da odradim to i da ih ne vidim više - pitao je Janjuš.

- U četvrtak, ali bojim se da i na trotinetu može da se sruši - rekao je Toša.

- Ja sam te zavoleo više od 97 posto ovih ljudi - rekao je Anđelo.

- Uroše, mogao bi neko da te nauči da plivaš - rekao je Toša.

- Hoće Janjuš, a u ovu gumu sam jedva stomak ugurao - rekao je Uroš.

- Uroše koji ti je omiljeni crtani film - pitao je Toša.

- Pa, Brats - rekao je Uroš.

Autor: R.L.