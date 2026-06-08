AKTUELNO

Zadruga

Između nas nešto ne štima, nije to to! Mića otkrio da je njegovo prijateljstvo sa Terzom ZAUVEK ZAVRŠENO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gotovo, kraj!

Lepi Mića je nastavio da deli budžete, pa je sledeći mali budžet dao Terzi.

- Terza i ja smo bili jako dobri, ali zadnji put smo rekli neke stvari, nisu to bile teške reči, ali nešto ne štima, nije to to više što je bilo, ne bih da lažem sebe. Ne slažemo se i to je to. On je jako drag meni, nikad mi neće biti mrzak, ali si izgubio kompas na neki način. Ja sam Sofiju branio iskreno, to nije sporno, mislim da on to zna u dubini duše, ali više između nas nije okej, nije to to, nismo popričali nijedno slovo 20 dana - rekao je Mića i dodao:

- Gazi stavove, opravdava svoje ciljeve, ali neke stvari si rekao i uradio koje nije trebalo . To što je Sofija uradila sa Danetom, nije uradila dok je bila sa tobom u vezi, samo je trebalo da ti kaže - dodao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

PUČE PRIJATELJSTVO KAO BALON OD SAPUNICE! Terza rastavio drugarice Kačavendu i Sofiju, Milena PRESEKLA! (VIDEO)

Zadruga

PUČE TIKVA! Advokatica i Miki viču preko stola jedno na drugo: Tvoje diplome mogu da obesim o magareći...! (VIDEO)

Zadruga

Pukla veza KAO BALON OD SAPUNICE! Mina skinula lisice, ali kasno, Viktor je VEĆ IZBACIO IZ KREVETA! (VIDEO)

Domaći

Kraj! Gastoz priznao da više između njega i Anđele ne kuvaju emocije, shvatio svoju grešku, pa zauvek okončao vezu sa njom! (VIDEO)

Zadruga

PUČE BRUKA I PRIJATELJSTVO BRKA! Filip i Luka zauvek završili svoj odnos, Aneli i Anita uspele da upropaste njihovo drugarstvo! (VIDEO)

Zadruga

Presekao sam skroz: Terza više ne želi ni da čuje za Sofiju, doneo odluku da zauvek završi s njom! (VIDEO)