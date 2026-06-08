Između nas nešto ne štima, nije to to! Mića otkrio da je njegovo prijateljstvo sa Terzom ZAUVEK ZAVRŠENO! (VIDEO)

Gotovo, kraj!

Lepi Mića je nastavio da deli budžete, pa je sledeći mali budžet dao Terzi.

- Terza i ja smo bili jako dobri, ali zadnji put smo rekli neke stvari, nisu to bile teške reči, ali nešto ne štima, nije to to više što je bilo, ne bih da lažem sebe. Ne slažemo se i to je to. On je jako drag meni, nikad mi neće biti mrzak, ali si izgubio kompas na neki način. Ja sam Sofiju branio iskreno, to nije sporno, mislim da on to zna u dubini duše, ali više između nas nije okej, nije to to, nismo popričali nijedno slovo 20 dana - rekao je Mića i dodao:

- Gazi stavove, opravdava svoje ciljeve, ali neke stvari si rekao i uradio koje nije trebalo . To što je Sofija uradila sa Danetom, nije uradila dok je bila sa tobom u vezi, samo je trebalo da ti kaže - dodao je Mića.

Autor: R.L.