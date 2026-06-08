Ljudi te žale, ti si najjadnija i najbolesnija! Bora i Boginja ponovo u žestokom klinču: Da umireš, preskočila bih te! (VIDEO)

Oni se ne smiruju.

Tokom podele budžeta Lepog Miće došlo je do nove svađe između Boginje i Bore Santane.

- Da umireš ovde, ja bih te preskočila - rekla je Boginja.

- I ti da umireš, ja bih te gurnuo još dole. Ona mrzi sve, nije čista, imaš Mićo empatiju prema njoj, nije ona tebi za veliki budžet, sve si joj rekao, svi vide ali je sažaljevaju. Meni su rekli ljudi, ljudi je žale - rekao je Bora.

- Ja jedina na pravim žrtvu od sebe - navela je Boginja.

- Devojka koja oblači farmerke na 40 stepeni, ali si pričala svoju priču, zato te narod žali - rekao je Bora.

- Ti si najgori, propao si, od tebe nema ništa - rekla je Boginja.

- Ljubomorna si na mene, ja sam upeo, a ti sve dobila na milostinju. Hajdemo parice d*kači na TikToku. Odi na grob kod svojih, obriši sliku, saberi se - rekao je Bora.

- Mržiš žene jer te žena prevarila sa najboljim drugom. Ti si bolestan dečko, za ludnicu - rekla je ona.

- Ti si najbolesnija, najsujetnija i najjadnija osoba, tebe ljude žale napolju - rekao je Santana.

- Iza rešetaka dečko, ideš iza rešetaka - rekla je Boginja.

Autor: R.L.