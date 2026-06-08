Mića kad hvali, UŠI OTPADAJU, svoje drugarice napljuvao kao niko: Bliži su ti blud i razvrat, ali se super kontrolišeš, ne znaš da li da DAJEŠ ILI DA NE DAJEŠ! (VIDEO)

Šta bi bilo da ih ne voli?!

Sledeći mali budžet Lepi Mića je dao Vanji Prodanović, te je upitao da li je istina da je pokazivala intimu ispod stola Asminu Durdžiću.

- Kunem se u svoju sestru, ja sam napisao na papiriću: "Da li možeš da obučeš za mene mini haljinu belu" u potpisu Asmin, i ona je otišla i presvukla se - rekao je Dača.

- Ja se kunem da to nisam s namerom uradila. Za svoje postupke prihvatam odgovornost, jedna sam od najstamenijih ovde - rekla je Vanja.

- Imaš najgore mišljenje o Asmina, a pričala si o njemu bajke. Prodaješ maglu, glumiš nevinašce, ali ti je bliži razvrat i blud, ali se kontrolišeš super - rekao je Mića.

Nakon toga Mića je budžet podelio i Dušici.

- Ne vole te Dušice, ali ti isto tako lažeš, spremna si da menjaš prijatelje, na ivici si uvek da li da daješ ili da ne daješ - rekao je Mića.

- 2017. bila sam balkanska šampionka u bikini fitnesu, druga na balkanskom u juniorskoj kategoriji, onda tri puta zaredom državni šampion, šesta na svetu u bodi fitnesu, jedina devojka koja je u Srbiji osvojila svetku medalju - rekla je Dušica.

Autor: R.L.