Klošarke, džukele, zato se i slažete! Dušica dobila Jakšićkinu podršku, pa zajedničkim snagama zagrmele na Kačavendu! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Mićina podela budžeta odužila se najviše zbog svađe Dušice Đokić i Milene Kačavende, koje nisu stale sa uvredama, pa se u jednom trenutku uključila i Jakšićka.

- Šta svi na Dušicu, recite Kačavendi da prestane. Sad se posle devet meseci svađa sa Dušicom, što vičeš Dušici da prestane, što ne kažeš svojoj drugarici da prestane - rekla je Jakšićka.

- Mrš bre j*bem te u usta klošarko, ovo je Elita 9, džukelo jedna, zato se i slažete - rekla je Kačavenda.

- To si naučila za tri godine ovde - rekla je Dušica.

- Ne mogu da verujem da si uzela sat vremena od emisije? Biješ se sa Dušicom, ajde bre ženo - rekla je Jakšićka.

- Ti si meni rekla da mene j*bu tvoja deca - rekla je Dušica Kačavendi.

Autor: R.L.