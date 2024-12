Možda bi bilo drugačije: Terza priznao da i dalje voli Sofiju, dobio Anđelinu podršku! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Gastoze, ljubomorišeš joj na Uroša, Đoleta, Miću, a o Kariću i Mateji da ne pričamo. Nije ti dobro kad drugi muškarac samo sedne pored Anđele i onda ti takav se čudiš što Anđeli smeta kad ti otvoreno flertuješ sa drugim devojkama? - glasilo je pitanje.

- U pravu je, jako sam zaljubljen i smeta mi kad neko diše pored Anđele. Iako je Mića stariji zna da baci flert. Ne dozvoljavam joj da se presvlači jer mislim da treba da bude zakopčana do glave. Ja sam tako živeo i tako sam odrastao - govorio je on.

- Ovo sam očekivala. Iskreno da kažem ne slažem se sa tim pitanjem. Za Uroša je već bila situacija i rekli smo, za ovo drugo nikad nije rekao. Za garderober mislim da je bacio foru. Ne mislim da mu ovo smeta. Moje ponašanje sa muškim polom je striktno i poslovno, nema veze da li sam u vezi. Moj odnos sa muškarcima se bazira na Uroša i Marka Đedovića. Meni ništa konkretno nije zamerio, niti imamo komunikaciju da ima da mi zameri - dodala je Anđela.

Sledeće pitanje bilo ja za Borislava Terzića Terzu.

- Ljutiš se jer te je Sofija lagala, a zar ne misliš da si ti nju slagao kad si rekao da ćeš biti uz nju, a ostavio je kad si joj bio najpotrebniji? - glasilo je pitanje.

- Ljutim se jer mi ništa nije rekla što je izneto ovde. Kad sam saznao sve, nemam potrebu da je branim. Ona zna da se brani i pokazala je ovde dve nedelje da joj problem nije da se svađa. Ona da mene nije lagala možda bi sve drugačije bilo, ali poverenje sam izgubio. Ja ću biti NN otac i neću videti dete, mogao sam da budem sa njom, ali poverenje ne mogu. Sad se povezuje sa Gastozom, ja to ne mogu. Nikad je neću vređati. Normalno sam pričao sa njom i dao joj do znanja da neću ništa. Gluposti su što prevrćeš priču. Ja mogu da se sprdam sa tobom, a moj stav je da nikad nećemo biti zajedno i to je moj stav. Neću ovde da ćutim ako sam rekao da neću biti sa njom. Ja sam skočio zbog Gastoza da bih mu pokazao da laže. Meni nije stalo, vreme će da pokaže da li ja lažem - pričao je Terza.

- Ponašanje je pokazalo večeras da ima emocije prema Sofiji, ali se trudi da održi stav i bravo za to - dodala je Anđela.

- Imam emocije, ali to više nije to - rekao je Terza.

Autor: A. Nikolić