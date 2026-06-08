Sklona si flertu, zbog tebe sam ušao u svađu sa Anđelom: Lepi Mića bez zadrške sasuo Jakšićki sve u facu, ona odmah skočila: Nisi bio iskren! (VIDEO)

Prijatelji, ali lako uđu u klinč!

Naredni budžet Mića je dao Aleksandri Jakšić, svojoj najboljoj drugarici u ovoj sezoni.

- Sklona si flertu, jesi, ne bih nabrajao osobe sa kojima si flertovala. Zbog mišljenja da je neko samo tvoj, ja sam ušao u svađu sa Anđelom, mi od tada nismo dobri. Krivo mi je kad te neko vređa, kad ti vređa porodicu i govori da si ti uradila to i to, isto mi je krivo kad ti to radiš na taj način - rekao je Mića.

- Ja nikome nisam uzvratila na taj način - rekla je Jakšićka.

- Što se tiče tvog izbora muškaraca, ni sa kim nisi ušla u vezu, ne znam ko je sve tu bio, ali rijaliti ti je prošao na najlakši način, nisi škrta, oštra si na jeziku, prema meni si fer i korektna - dodao je Mića.

- Ja nikome nisam uzvratila na isti način, nikome nisam vređala porodicu, decu, došla sam iz 14 veka, bila sam veliki ratnik i radnik, nisam se ovde mnogo trudila. Ne moram da se bijem, ulazim u kante, drago mi je što nisam obrukala svoju decu, što se nisam blamirala. Ne sviđa mi se tvoja podela budžeta, bio si mnogo blag, kao da si im pola oprostio, kažeš ono što si im rekao ranije, a sad puj pike ne važi. Ti si Jovanu nahvalio, a ona ti rekla najgoru uvredu - rekla je ona.

- Lažeš ko pas - rekao je Mića.

- Braniš Aneli, braniš svoje stavove, a popela ti se na glavu, o Filipu nisi rekao pravo mišljenje. Ova podela mi je bila kao, rastajemo se, idemo kući uskoro - rekla je Jakšićka.

- Tebe je najviše ovde poštedeo - zaurlala je Jovana advokatica sa dna stola.

Autor: R.L.