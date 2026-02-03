Radila ti je iza leđa, a ti si sto posto iskren! Anita sasula Viktoru ISTINU O MINI U FACU, on promenio sve boje! (VIDEO)

Nije mu lako.

Sledeće pitanje na današnjoj "Igri istine" postavio je Luka Vujović.

- Imam jedno pitanje za Sofiju, hoću da prokomentarišeš sledeće kakva ti je u očima Maja koja je otkako je ušla ovde govori da je rijaliti gigant, koja zamera Filipu, Janjušu Asminu da nemaju karakter, tako isto da prokomentarišeš i Aneli. Maja je prišla Dači, onda se vređala Aneli, bile su na sudu, smešne su, šta sudija da kaže, prokomentariši mi njih kao žene - rekao je Luka.

- Svi imamo prošlost i loše postupke. Njihovo druženje, ako je Maja spustila loptu, ako nije proračunata, da je tek tako oprostila Aneli, onda okej, ali ja mislim da je Maja proračunata, da zna šta radi sa Aneli, da zna što se približava Dači. Njihovo druženje nije prirodno ni normalno, znam da je bilo baš ružnih priča, Maja sigurno ima razlog za to. Ako Maja ima neku krivicu, da spusti loptu, jer ona je inteligentna, Aneli nije toliko inteligentna, njoj druženje sa Majom dođe kao oružje ako Stanija uđe. Maja je u ovoj sezoni imala par pogrešnih koraka - navela je ona, a potom postavila pitanje:

- Imam pitanje za Anitu, hajde prokomentariši mi odnos Mine i Viktora, da li misliš da Viktor veruje u sve što čuje od Mine, jer juče je prokomentarisao voditelj da svi bolje poznaje Minu od Viktoru - rekla je Sofija.

- On je iskren u odnosu, ima iskrene emocije, znam šta sam pričala sa Minom i ono što sam rekla juče, znam da je sve to tako, nije bila iskrena tada u tim trenucima. Mina nije bila iskrena u tom odnosu, možda je sad to zabrovila, ali tada ti je radila iza leđa, ti si iskren sto posto - rekla je Anita Viktoru.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.