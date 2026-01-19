Dao sam ti priliku i ti mi se us*reš u život! Terza stavio pod lupu Sofijine emocije, pa joj očitao lekciju: Izvoli nađi nekoga koga nećeš zaj*bavati! (VIDEO)

Nije mu lako!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević obavili su razgovor daleko od svojih cimera kako bi pokušali da izglade svoj odnos.

- Osećam se kao najveće smeće na svetu, to nisam zaslužio od devojke koju najviše volim - rekao je Terza.

- Nisi - rekla je Sofija.

- Povređen sam jako. Razmišljam da li može da bude isto i da li mogu da ti verujem - rekao je Terza.

- Ne može da bude isto, ali može da bude bolje - rekla je Sofija.

- Tvoji namazani odgovori - rekao je Terza.

- Da sam namazana ne bih nastavila grešku. Ja sam od stresa počela, nisam se smejala. Kriva sam i šta da radim!? - govorila je Sofija.

- Ne mogu ja da ti kažem - rekao je Terza.

- Dao si mi trenutnu priliku - rekla je Sofija.

- Dao sam ti priliku i ti mi se use*eš u život i popi*aš se po svemu što smo imali. Dozvolila si da ti dižu treću osobu u odnosu. Očigledno dam se negde preračunao po pitanju tebe. Izvoli i nastavi svoj život, nađi nekoga koga nećeš zaje*avati, a ja ću naći devojku koja će mene jednom držati kao malo vode na dlanu. Ja neću da budem policajac u vezi, mene to ne zanima. Ako hoćeš nađi dečka pa ga sprdaj. Volim te kao Boga, bez ijedne mrlje ove sezone i nikad ne bih sebi dozvolio da uproipastim nešto - rekao je Terza.

- Ti misliš da ja tebe ne volim? Ako sam napravila jednu grešku ne znači da te ne volim. Jesi li svestan kako ja tebe volim? Uništena sam poslednja 24 časa - rekla je Sofija.

- Svi iskorištavate moju dobrotu! Ja ne mogu bez tebe ovde, mnogo mi je teško i zbog toga sam se mirio sa tobom. Znam ako se odvojim od tebe da će mi biti pakao - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić