AKTUELNO

Zadruga

Ovo je silovanje mozga i nedostatak kadra! Maja gori od besa zbog Stanijine višesatne svađe, sa dve rečenice sve rekla! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Učesnici danas biraju najpohlepniju osobu, a kad je ustala Jovana advokatica, Stanija ju je odmah sasekla.

- Milioni napolju čekaju da tvoja faca završi i da neko drugi krene da priča - rekla je Stanija.

- Stanija, Luka i Asmin, oboleli od svih onih vrednosti koje oni nemaju. Mene ne može jedna starleta, klaberka, nepismena kobila ne može da povredi - rekla je advokatica.

- Imali ste prilike da vidite šta znači silovanje mozga i nedostatak kadra, a ja ću navesti druge Sofija, Luka i Teodora - rekla je Maja.

- Neko nije bitan šta god da uradi, a svi smo alavi, alav je Mića grabi ko krokodil na sir kad je nečiji rođendan, što se tiče rijaliti tema to je Dača, a na trećem mestu je Kačavenda, ona se javljan a svaku temu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Posle višesatne svađe, pao 'ljubavni obračun'! Maja i Asmin uzavrelim strastima RAZBUDILI CIMERE, sve puca! (VIDEO)

Zadruga

Raskid na pomolu: Bebica gori od besa zbog pogleda Filipa i Teodore, želi samo jedno da sazna (VIDEO)

Zadruga

OPŠTI HAOS! Ivan GORI OD BESA jer je NAJMALICIOZNIJI takmičar pa ušao u sukob sa Anđelom i Anitom, pa prozvao i Miljanu! (VIDEO)

Zadruga

OVO JOJ JE POSLEDNJA ŠANSA! Terza gori od besa, očitao lekciju Sofiji nakon spominjanja Barbare, ona se brže-bolje izvinila njegovoj porodici: Žao mi

Zadruga

Koliko imaš dana radnog staža? Stanija sa dve rečenice upropastila Aneli, njena priča da nije sponzoruša pala u vodu! Ahmićeva priznala: Marinko mi je

Farma

OPŠTI HAOS! Ena kipti od besa, krenula na Božu, on gori od ljubomore jer je spavala pored Conje (VIDEO)