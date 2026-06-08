Ovo je silovanje mozga i nedostatak kadra! Maja gori od besa zbog Stanijine višesatne svađe, sa dve rečenice sve rekla! (VIDEO)

Žestoko!

Učesnici danas biraju najpohlepniju osobu, a kad je ustala Jovana advokatica, Stanija ju je odmah sasekla.

- Milioni napolju čekaju da tvoja faca završi i da neko drugi krene da priča - rekla je Stanija.

- Stanija, Luka i Asmin, oboleli od svih onih vrednosti koje oni nemaju. Mene ne može jedna starleta, klaberka, nepismena kobila ne može da povredi - rekla je advokatica.

- Imali ste prilike da vidite šta znači silovanje mozga i nedostatak kadra, a ja ću navesti druge Sofija, Luka i Teodora - rekla je Maja.

- Neko nije bitan šta god da uradi, a svi smo alavi, alav je Mića grabi ko krokodil na sir kad je nečiji rođendan, što se tiče rijaliti tema to je Dača, a na trećem mestu je Kačavenda, ona se javljan a svaku temu - rekao je Asmin.

Autor: R.L.