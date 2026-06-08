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Žvalavo smeće malo, ti si komentarisao moje grudi! Viktor pustio krila, Kačavenda ga sasekla u korenu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Postavila ga na mesto.

Tokom današnje ankete, Lepi Mića ponovo se sukobio sa Janjušem.

- Bežao si odavde iz keca, skičao si u podrumu zbog dugova, bežao si veliki King Kongu - rekao je Mića.

Pošto je Viktor Gagić naveo Kačavendu za jednu od najpohlepnijih, ona mu je žestoko uzvratila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Žvalavo malo jedno g*vno p*dersko, smeće jedno, mrš tamo. Zamisli kad ovakav muškarac plače jer ga žena progoni, a jede hranu koju mu sprema, vi ste ženomrsci, ima do kraja da vas komentarišem isključivo muškarce - rekla je Kačavenda.

- Ja i da jesam k*es kombinacija imam 19 godina i to priliči mojim godinama, a u 50 i nekoj to ne priliči - rekao je Viktor.

- Ti si komentarisao moje grudi u pedeset godina koliko se sećam, pa si se posle izvinjavao - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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